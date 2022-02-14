Ревизоры на пороге: отельер выгнал участников проекта на улицу среди ночи

Ситуация, которая шокировала и участников реалити Нового канала «Ревизоры на пороге», и съемочную команду, и ведущую Анну Жижу, произошла в luxury-отеле в Луцке.

Уже сегодня в 20:00 – премьера проекта «Ревизоры на пороге» на Новом канале. Зрители вместе с профессиональными отельерами посетят черкасский семейный комплекс, тернопольский хостел и луцкий luxury-отель.

Участники поселятся к конкурентам, чтобы оценить чистоту, завтраки, комфорт и гостеприимство. Но это удастся им не везде – владелец луцкого отеля не дал своим гостям до конца оценить сервис заведения.

На часах было 23:30, в наш номер пришел администратор и попросил собрать вещи и выселиться из отеля, – рассказывает участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба. – Это известие меня шокировало. На улице темно и холодно, куда идти в чужом городе? С нами поступили очень бесчеловечно. И, главное, за что?

Ревизоров на пороге: отельер выгнал участников проекта на улицу среди ночи / пресс-служба Нового канала

Номера для участников были забронированы на двое суток. Но владелец решил их выпроводить ночью. На рецепции работница заверила, что бронирование было на один день, и по их правилам, выселение происходит до двенадцати ночи.

Окончание истории узнаете сегодня в 20:00 в премьере реалити «Ревизоры на пороге» на Новом канале.

Напомним,