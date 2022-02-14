Ревизоры на пороге: отельер выгнал участников проекта на улицу среди ночи

14 февраля 2022 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Ревизоры на пороге: отельер выгнал участников проекта на улицу среди ночи
Ведущая Анна Жижа
пресс-служба Нового канала

Ситуация, которая шокировала и участников реалити Нового канала «Ревизоры на пороге», и съемочную команду, и ведущую Анну Жижу, произошла в luxury-отеле в Луцке.

Читайте такжеЗлата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство
Уже сегодня в 20:00 – премьера проекта «Ревизоры на пороге» на Новом канале. Зрители вместе с профессиональными отельерами посетят черкасский семейный комплекс, тернопольский хостел и луцкий luxury-отель. 

Участники поселятся к конкурентам, чтобы оценить чистоту, завтраки, комфорт и гостеприимство. Но это удастся им не везде – владелец луцкого отеля не дал своим гостям до конца оценить сервис заведения.

На часах было 23:30, в наш номер пришел администратор и попросил собрать вещи и выселиться из отеля, – рассказывает участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба. – Это известие меня шокировало. На улице темно и холодно, куда идти в чужом городе? С нами поступили очень бесчеловечно. И, главное, за что?

Ревизоров на пороге: отельер выгнал участников проекта на улицу среди ночи / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеAlyosha впервые рассказала, с какими сложностями она столкнулась во время родов в Америке
Номера для участников были забронированы на двое суток. Но владелец решил их выпроводить ночью. На рецепции работница заверила, что бронирование было на один день, и по их правилам, выселение происходит до двенадцати ночи.

Окончание истории узнаете сегодня в 20:00 в премьере реалити «Ревизоры на пороге» на Новом канале.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Материалы по теме

Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)
Водная полиция: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 14.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 14.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 4 выпуске от 12.02.2022
Новости

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 4 выпуске от 12.02.2022
Мобильные телефоны Самсунг в большом ассортименте!
Наука и техника

Мобильные телефоны Самсунг в большом ассортименте!PR

Популярное на сайте

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

Популярное видео

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK