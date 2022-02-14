Ревизоры на пороге: отельер выгнал участников проекта на улицу среди ночи
Ситуация, которая шокировала и участников реалити Нового канала «Ревизоры на пороге», и съемочную команду, и ведущую Анну Жижу, произошла в luxury-отеле в Луцке.
Участники поселятся к конкурентам, чтобы оценить чистоту, завтраки, комфорт и гостеприимство. Но это удастся им не везде – владелец луцкого отеля не дал своим гостям до конца оценить сервис заведения.
На часах было 23:30, в наш номер пришел администратор и попросил собрать вещи и выселиться из отеля, – рассказывает участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба. – Это известие меня шокировало. На улице темно и холодно, куда идти в чужом городе? С нами поступили очень бесчеловечно. И, главное, за что?
Окончание истории узнаете сегодня в 20:00 в премьере реалити «Ревизоры на пороге» на Новом канале.
Напомним,