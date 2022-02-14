Холостячка Злата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство
Певица Злата Огневич раскрыла детали сложного периода своей жизни, когда она даже хотела совершить суицид.
Это был 2015 год. Злата рассказала, что до состояние полного отчаяния она дошла не из-за мужчины или семейных проблем. Певица отметила, что это было ее личное состояние, когда она понимала, что никому не нужна, самое страшное – не нужна себе.
Я сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы покончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, душевные драмы, – все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя, плача, я просила в тот момент прощения у Вселенной, что я дошла вообще до этой черной ямы. Я выбралась. Это было из-за моего личного состояния, упадка. Когда я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только которая дышит, ложится спать, просыпается, но мертвая. Этому предшествовала депрессия, самокопание. И все остальное.
На вопрос телеведущей, что именно хотела с собой сделать звезда, Злата Огневич ответила так:
Катя, скажу только одно – я дошла до того самого момента, из которого не возвращаются. Но я вернулась.
Напомним,