Холостячка Злата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство

Певица Злата Огневич раскрыла детали сложного периода своей жизни, когда она даже хотела совершить суицид.

В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" Холостячка Злата Огневич призналась, что в ее жизни был очень тяжелый период. В какой-то момент она даже едва не совершила самоубийство.

Это был 2015 год. Злата рассказала, что до состояние полного отчаяния она дошла не из-за мужчины или семейных проблем. Певица отметила, что это было ее личное состояние, когда она понимала, что никому не нужна, самое страшное – не нужна себе.

Я сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы покончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, душевные драмы, – все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя, плача, я просила в тот момент прощения у Вселенной, что я дошла вообще до этой черной ямы. Я выбралась. Это было из-за моего личного состояния, упадка. Когда я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только которая дышит, ложится спать, просыпается, но мертвая. Этому предшествовала депрессия, самокопание. И все остальное.

Холостячка Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

На вопрос телеведущей, что именно хотела с собой сделать звезда, Злата Огневич ответила так:

Катя, скажу только одно – я дошла до того самого момента, из которого не возвращаются. Но я вернулась.

Напомним,