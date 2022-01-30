Злата Огневич сообщила шокирующую новость о мужчине, который ее преследует
В новом 2022 году Злата Огневич столкнулась с серьезной проблемой.
Благодаря журналистам и знаменитостям эта история вышла за рамки социальных сетей. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему Златы и даже арестовали «маньяка».
Но от этого Огневич легче не стало. Спустя несколько дней агрессивный мужчина снова оказался на свободе. Судья даже не захотела рассматривать иск певицы.
36-летняя артиста беспокоится за свою безопасность и безопасность своих родственников. Сейчас Огневич находится в поисках хорошего адвоката.
История с преследователем не заканчивается, она только начинается. Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне. Полиция со своей стороны сделала все возможное в рамках закона. Женщина-судья даже не стала рассматривать. Видимо, слишком мелкое дело, - рассказала в своем Инстаграм-сториз певица. - Как? А я добьюсь справедливости, пока это человек на свободе, я не чувствую себя в безопасности. Ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет. Если нужно в суд, я пойду туда. Буду привлекать журналистов. Мне нужен адвокат лучший в своем деле, который доведет дело до результата.