Злата Огневич сообщила шокирующую новость о мужчине, который ее преследует

30 января 2022 13:30 Туренко Андрей
Злата Огневич сообщила шокирующую новость о мужчине, который ее преследует
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

В новом 2022 году Злата Огневич столкнулась с серьезной проблемой.

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Около недели назад Злата Огневич опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с участием мужчины, который продолжительное время преследовал ее и даже угрожал убить.

Благодаря журналистам и знаменитостям эта история вышла за рамки социальных сетей. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему Златы и даже арестовали «маньяка».

Но от этого Огневич легче не стало. Спустя несколько дней агрессивный мужчина снова оказался на свободе. Судья даже не захотела рассматривать иск певицы.

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Злата рассказала, что подала прошение в суд о том, чтобы сталкера как-то ограничили от приближения к ней. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий, похоже, для нее вопрос.

36-летняя артиста беспокоится за свою безопасность и безопасность своих родственников. Сейчас Огневич находится в поисках хорошего адвоката.

История с преследователем не заканчивается, она только начинается. Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне. Полиция со своей стороны сделала все возможное в рамках закона. Женщина-судья даже не стала рассматривать. Видимо, слишком мелкое дело, - рассказала в своем Инстаграм-сториз певица. - Как? А я добьюсь справедливости, пока это человек на свободе, я не чувствую себя в безопасности. Ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет. Если нужно в суд, я пойду туда. Буду привлекать журналистов. Мне нужен адвокат лучший в своем деле, который доведет дело до результата.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
Напомним, 

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