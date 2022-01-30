Злата Огневич сообщила шокирующую новость о мужчине, который ее преследует

В новом 2022 году Злата Огневич столкнулась с серьезной проблемой.

Около недели назад Злата Огневич опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с участием мужчины, который продолжительное время преследовал ее и даже угрожал убить.

Благодаря журналистам и знаменитостям эта история вышла за рамки социальных сетей. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему Златы и даже арестовали «маньяка».

Но от этого Огневич легче не стало. Спустя несколько дней агрессивный мужчина снова оказался на свободе. Судья даже не захотела рассматривать иск певицы.

Злата рассказала, что подала прошение в суд о том, чтобы сталкера как-то ограничили от приближения к ней. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий, похоже, для нее вопрос.

36-летняя артиста беспокоится за свою безопасность и безопасность своих родственников. Сейчас Огневич находится в поисках хорошего адвоката.

История с преследователем не заканчивается, она только начинается. Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне. Полиция со своей стороны сделала все возможное в рамках закона. Женщина-судья даже не стала рассматривать. Видимо, слишком мелкое дело, - рассказала в своем Инстаграм-сториз певица. - Как? А я добьюсь справедливости, пока это человек на свободе, я не чувствую себя в безопасности. Ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет. Если нужно в суд, я пойду туда. Буду привлекать журналистов. Мне нужен адвокат лучший в своем деле, который доведет дело до результата.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,