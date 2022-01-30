Холли Берри объявила о помолвке с известным музыкантом

30 января 2022 07:00 Туренко Андрей
Холли Берри объявила о помолвке с известным музыкантом
Актриса Холли Берри
Fotobank / GettyImages

Актриса Холли Берри не перестает удивлять поклонников своими поступками.

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В первый день 2022 года Холли Берри заинтриговала подписчиков своего Инстаграм неожиданным снимком. На нем актриса вместе со своим бойфрендом, музыкантом Ваном Хантом, позирует в храме на Бали.

Подобное фото и подпись к нему натолкнули подписчиков звезды на мысль, что пара наконец-то связала себя узами брака. Но не тут-то было. Холли опровергал эту информацию.

Холли Берри и Ван Хант / Fotobank / GettyImages
Но на днях Берри призналась, что помолвка у нее с Ваном все-таки состоялась. Маленькую церемонию для влюбленных провел 8-летний сын актрисы Масео.

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Холли добавила, что безумно рада тому факту, что сын и 13-летняя дочь Нале Обри одобрили ее отношения с Хантом. Она старается уделять детям много внимания и ей важно, чтобы их взгляды во многом совпадали.

Это был очень важный момент для всех нас, - рассказывает звезда, - Я расплакалась, Ван тоже боролся со слезами. Даже Масео понял, что сказал что-то пронзительное. У меня двое детей от двух разных отцов. У Вана есть сын. Как мать, живущая в современной смешанной семье, я забочусь о том, чтобы мои дети были согласны с решениями, которые я принимаю.

Холли Берри и Ван Хант / instagram.com/halleberry
Напомним, 

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