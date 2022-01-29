Джейсон Момоа стал жить в фургоне после расставания с женой
2022 год начался с неожиданной новости, которая касалась Джейсона Момоа.
Кем стремятся быть Момоа и Боне и почему им нужно бросить друг друга – возможно, мы еще узнаем, когда участники этой истории любви захотят рассказать о своих отношениях. Пока что приходится довольствоваться догадками и инсайдерской информацией.
Поговаривают, что брак пары не выдержал испытание расстоянием. В последнее время Джейсон был зациклен на карьере. Большую часть своего времени он проводил на съемочных площадках.
Похоже, что сейчас актер переживает не лучшие времена. Впереди Джейсона еще ждет долгий бракоразводный процесс и раздел совместно нажитого с Лизой имущества.
Напомним,