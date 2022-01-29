Джейсон Момоа стал жить в фургоне после расставания с женой

29 января 2022 10:50 Туренко Андрей
Джейсон Момоа стал жить в фургоне после расставания с женой
Актер Джейсон Момоа
Fotobank / GettyImages

2022 год начался с неожиданной новости, которая касалась Джейсона Момоа.

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13 января стало известно, что спустя 16 лет брака Джейсон Момоа расстался со своей женой Лизой Боне. Для многих поклонников звезды сериала «Игра престолов» эта новость стала шоком, ведь пару считали одной из самых примерных в Голливуде.

Кем стремятся быть Момоа и Боне и почему им нужно бросить друг друга – возможно, мы еще узнаем, когда участники этой истории любви захотят рассказать о своих отношениях. Пока что приходится довольствоваться догадками и инсайдерской информацией.

Поговаривают, что брак пары не выдержал испытание расстоянием. В последнее время Джейсон был зациклен на карьере. Большую часть своего времени он проводил на съемочных площадках.

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Fotobank / GettyImages
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А на днях стало известно, что после ухода от Боне Момоа стал жить в трейлере. Папарацци издания «The Sun» даже удалось сделать несколько снимков, на которых актер позирует около входа в фургон в рванной футболке и потертых джинсах.

Похоже, что сейчас актер переживает не лучшие времена. Впереди Джейсона еще ждет долгий бракоразводный процесс и раздел совместно нажитого с Лизой имущества.

Напомним, 

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