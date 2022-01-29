Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин крестил дочку Елизавету - фото

29 января 2022 06:30 Туренко Андрей
Победитель шоу
Роман Сасанчин с женой
instagram.com/annavi_i

В жизни Романа Сасанчина произошло очередное радостное событие.

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В минувший четверг победитель 10 сезона проекта «Голос країни» Роман Сасанчин вместе с женой Иванной крестили дочку Елизавету, которой 29 января исполнился месяц.

Таинство крещения малышки прошло в кругу близких друзей и родственников супругов в одном из храмов Тернополя. В качестве крестных родителей Роман вместе с Иванной выбрали две пары своих друзей.

Роман Сасанчин с женой и дочкой / instagram.com/sasanchyn_official
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Трогательными кадрами и видео с таинства крещения певец поделился со своими подписчиками в Инстаграм.

Сьогодні важливий для нас день - «Хрещення Елізабет». Щиро дякуємо, хто сьогодні з нами розділяє цей радісний момент життя, - написал в своем блоге Сасанчин.

Финал праздничного дня завершился в ресторане, где Роман с Иванной накрыли для друзей и семьи щедрый стол и обустроили красочную фотозону. 

Напомним, 

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