Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин крестил дочку Елизавету - фото
В жизни Романа Сасанчина произошло очередное радостное событие.
Таинство крещения малышки прошло в кругу близких друзей и родственников супругов в одном из храмов Тернополя. В качестве крестных родителей Роман вместе с Иванной выбрали две пары своих друзей.
Сьогодні важливий для нас день - «Хрещення Елізабет». Щиро дякуємо, хто сьогодні з нами розділяє цей радісний момент життя, - написал в своем блоге Сасанчин.
Финал праздничного дня завершился в ресторане, где Роман с Иванной накрыли для друзей и семьи щедрый стол и обустроили красочную фотозону.
Напомним,