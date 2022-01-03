Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин забрал жену и дочку из роддома: фото с выписки

30 декабря 2021 года Роман Сасанчин впервые стал отцом.

У победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина и его супруги Иванны родилась доченька. Девочку счастливые родители назвали Элизабет.

У жены артиста было кесарево, поэтому девушка 4 дня оставалась в роддоме под наблюдением докторов. И вот, 3 января, Иванна с новорожденной малышкой наконец покинули стены больницы.

Роман Сасанчин забрал жену и дочку из роддома: фото с выписки / instagram.com/sasanchyn_official

Трогательными кадрами с выписки жены с дочкой из перинатального центра Роман поделился с поклонниками на своей странице в Инстаграм.

І все ж таки хочемо висловити величезну подяку перинатальному центру за те, що попри всі складності, які були у нас з Іванкою, виконали свою роботу на найвищому рівні. І найголовніше зробили все для того, щоб наша дитинка та Іванка приїхали сьогодні додому здоровими та неймовірно щасливими, – написал в соцсети Сасанчин.

Роман Сасанчин забрал жену и дочку из роддома: фото с выписки / instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин забрал жену и дочку из роддома: фото с выписки / instagram.com/sasanchyn_official

Напомним,