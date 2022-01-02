Ольга Харлан рассказала, как быстро вернуться в форму после застолья

2 января 2021 11:41 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Ольга Харлан рассказала, как быстро вернуться в форму после застолья
Ольга Харлан
instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан на съемочной площадке шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» поделилась лайфхаком, как не набрать лишних кило во время праздников.

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По словам Ольги Харлан, она привыкла Новый год праздновать весело. Последние несколько лет проводит этот праздник с любимым в Италии, а раньше отмечала с друзьями в Карпатах.

Мы почти каждый год ездили в Буковель на лыжи кататься. Там у нас были тематические вечеринки, большая компания, весело. Ели, позволяли себе отдохнуть эти 5 дней отпуска и возвращались в реальный мир, – отметила Ольга Харлан за кулисами шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

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На праздничном столе спортсменки должны быть красная икра, «Оливье», пюре и курица. Ольга с удовольствием готовит сама. А еще делится советом, как не переедать в этот период.

Признаюсь честно – приходить в форму тяжело, потому что сразу после праздников у меня начинаются сезон и соревнования. Поэтому я очень много не ем. Не стоит давать себе слабину. Если поставить задачу – отрываюсь с едой только в новогоднюю ночь, а не 5 дней подряд, то вернуться в привычный режим гораздо проще», – рассказала олимпийская чемпионка в интервью каналу «Украина».

Напомним, 

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