Ольга Харлан рассказала, как быстро вернуться в форму после застолья Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Ольга Харлан instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан на съемочной площадке шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» поделилась лайфхаком, как не набрать лишних кило во время праздников.