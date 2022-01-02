Ольга Харлан рассказала, как быстро вернуться в форму после застолья
2 января 2021 11:41
Ольга Харлан
instagram.com/olgakharlan
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан на съемочной площадке шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» поделилась лайфхаком, как не набрать лишних кило во время праздников.
Читайте такжеНоворічна МАСКА на каналі «Україна» - в шоу раскрыли личность под маской Бурого Медведя в костюме БелогоПо словам Ольги Харлан, она привыкла Новый год праздновать весело. Последние несколько лет проводит этот праздник с любимым в Италии, а раньше отмечала с друзьями в Карпатах.
Мы почти каждый год ездили в Буковель на лыжи кататься. Там у нас были тематические вечеринки, большая компания, весело. Ели, позволяли себе отдохнуть эти 5 дней отпуска и возвращались в реальный мир, – отметила Ольга Харлан за кулисами шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».
Признаюсь честно – приходить в форму тяжело, потому что сразу после праздников у меня начинаются сезон и соревнования. Поэтому я очень много не ем. Не стоит давать себе слабину. Если поставить задачу – отрываюсь с едой только в новогоднюю ночь, а не 5 дней подряд, то вернуться в привычный режим гораздо проще», – рассказала олимпийская чемпионка в интервью каналу «Украина».
Напомним,