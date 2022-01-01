Арнольд Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств
1 января 2021 00:50
Туренко Андрей
Актер Арнольд Шварценеггер
instagram.com/schwarzenegger
Актер Арнольд Шварценеггер официально стал холостяком.
Актера Арнольда Шварценеггера
можно назвать рекордсменом. В это сложно поверить, но бракоразводный процесс звезды «Терминатора» с Марией Шрайвер длился целый десять с половиной лет.
Официально стать свободным Арнольду далось лишь к концу 2021 года. В начале декабря Верховный суд Лос-Анджелеса потребовал, чтобы документ заверил действующий судья.
Актер Арнольд Шварценеггер / instagram.com/schwarzenegger
Так долго не могли оформить развод и из-за разногласий в вопросе раздела многомиллионного имущества. Оказалось, что у экс-супругов не было брачного контракта. Из-за этого им пришлось делить свое нажитое за 25 имущество пополам.
Инициатором развода выступила Шрайвер. Решиться на такой шаг она решилась после того, как Шварценеггер признался, что у него есть 10-летний внебрачный сын Джозеф от домработницы Милдред Баэна.
Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном / instagram.com/schwarzenegger
В браке со Шрайвер у Арнольда родилось четверо детей. После разрыва отношений бывшие супруги смогли сохранить нормальные отношения и встречались на семейных праздниках.
Напомним,