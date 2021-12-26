Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам
Голливудские знаменитости продолжают удивлять своей добротой.
Сейчас жест доброты проявил 74-летний Арнольд Шварценеггер. В честь католического Рождества легендарный актер решил подарить несколько домиков бездомным ветеранам.
Речь идет о 25 компактных строениях, на которые звезда фильма «Терминатор» потратил четверть миллиона долларов. А вот обустройством этих жилищ занялась благотворительная организация Village for Vets.
Я праздновал Рождество раньше. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были установлены здесь, в Лос-Анджелесе. Было фантастически провести время с нашими героями и приветствовать их в новых домах. Мы доказали, что, работая вместе, можем решить любую проблему, - делиться своими эмоциями Арнольд Шварценеггер.