Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам

26 декабря 2021 01:20 Туренко Андрей
Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам
Актер Арнольд Шварценеггер
instagram.com/schwarzenegger

Голливудские знаменитости продолжают удивлять своей добротой.

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На прошлой неделе мир обсуждал поступок Канье Уэста. Тогда рэпер заявил, что намерен превратить свои дома в церкви, где будут помогать нуждающимся. 

Сейчас жест доброты проявил 74-летний Арнольд Шварценеггер. В честь католического Рождества легендарный актер решил подарить несколько домиков бездомным ветеранам.

Речь идет о 25 компактных строениях, на которые звезда фильма «Терминатор» потратил четверть миллиона долларов. А вот обустройством этих жилищ занялась благотворительная организация Village for Vets.

Арнольд Шварценеггер с ветеранами / instagram.com/schwarzenegger
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Арнольд вместе со своим сыном Патриком Шварценеггером лично приехал на запад Лос-Анджелеса, чтобы разделить с бездомными один из самых радостных моментов их жизни.

Я праздновал Рождество раньше. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были установлены здесь, в Лос-Анджелесе. Было фантастически провести время с нашими героями и приветствовать их в новых домах. Мы доказали, что, работая вместе, можем решить любую проблему, - делиться своими эмоциями Арнольд Шварценеггер.

Домики для ветеранов / instagram.com/schwarzenegger
Напомним, 

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