Католицьке Різдво 2022: дата

Існують два календарі, дати свят у яких відрізняються. Тому давайте розберемося з тим, коли і за яким календарем святкується католицьке Різдво.

Католицьке Різдво християни західного обряду святкують кожного року в один день, 25 грудня. Святвечір у католиків відзначається днем раніше, 24 грудня.

Католики використовують григоріанський календар, українці живуть за юліанським. Саме тому ми святкуємо Різдво не до Нового року, а після – 7 січня (Святвечір – 6 січня). До початку повномасштабного вторгнення росії 25 грудня набуло в Україні статусу вихідного дня, через те що в західній частині України певна частина населення святкувала і католицьке, і православне Різдво, або лише католицьке Різдво.

Одначе зараз вихідних днів в Україні немає через воєнний стан.

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