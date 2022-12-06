День Збройних сил України: найкращі привітання

6 декабря 2022 08:25 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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День Збройних сил України: найкращі привітання
Привітання з Днем Збройних сил України
freepik.com

6 грудня Україна святкує День збройний сил, які прямо у цю мить виборють для нашої країни незалежність та свободу.

Ми зібрали найкращі привітання для захисниць і захисників, які несуть службу у Збройних силах України. 

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Дякуємо за наше життя і майбутнє, яке ти невпинно виборюєш у ЗСУ. Ми віримо у вас, завжди підтримаємо і бажаємо здоров’я та сил! Ви найкращі!

***

Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!

***

Найщиріші вітання з Днем Збройних сил України! Ви — одні з найкращих і найсильніших представників нашої нації. Нехай Янголи-охоронці завжди будуть з вами поруч.

***

Вами захоплюється весь світ і пишаються українці! Ви — наші захисники й захисниці, що не бояться ворога, а сміливо дають йому копняка. З Днем ЗСУ!

***

Ми щодня дякуємо вам, коли прокидаємося, і шлемо подумки добро, коли лягаємо спати! Дякую, що захищаєте ваші сім’ї та країну. Це титанічна робота! З Днем Збройних сил України.

***

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Вітаю з Днем ЗСУ! Наша вам подяка і любов! Ми надсилаємо вам подумки сил та нехай Господь охороняє ваш шлях.

*** 

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м Грудня, синку милий!

***

Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

***

Борониш ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни…
Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Найкрутіший, найсильніший, найсміливіший та просто найкращий! З Днем Збройних сил України. Переможемо з вами!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.

Нагадаємо, 

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