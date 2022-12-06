День Збройних сил України: найкращі привітання

6 грудня Україна святкує День збройний сил, які прямо у цю мить виборють для нашої країни незалежність та свободу.

Ми зібрали найкращі привітання для захисниць і захисників, які несуть службу у Збройних силах України.

Дякуємо за наше життя і майбутнє, яке ти невпинно виборюєш у ЗСУ. Ми віримо у вас, завжди підтримаємо і бажаємо здоров’я та сил! Ви найкращі!

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

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Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

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Найщиріші вітання з Днем Збройних сил України! Ви — одні з найкращих і найсильніших представників нашої нації. Нехай Янголи-охоронці завжди будуть з вами поруч.

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Вами захоплюється весь світ і пишаються українці! Ви — наші захисники й захисниці, що не бояться ворога, а сміливо дають йому копняка. З Днем ЗСУ!

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Ми щодня дякуємо вам, коли прокидаємося, і шлемо подумки добро, коли лягаємо спати! Дякую, що захищаєте ваші сім’ї та країну. Це титанічна робота! З Днем Збройних сил України.

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Вітаю з Днем ЗСУ! Наша вам подяка і любов! Ми надсилаємо вам подумки сил та нехай Господь охороняє ваш шлях.

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

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Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

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Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

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Найкрутіший, найсильніший, найсміливіший та просто найкращий! З Днем Збройних сил України. Переможемо з вами!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

Нагадаємо,