Коли святкувати День святого Миколая і чому всі говорять про 6 грудня

Коли святкувати День святого Миколая і чому всі говорять про 6 грудня

Ви точно чули про святкування Дня святого Миколая 6 грудня. Давайте розбиратися, чому фігурує ця дата і коли насправді Україна буде святкувати?

Як ви знаете, в світі є два календарі свят, юліанський та григоріанський. Україна традиційно святкує день Миколая, Різдво, Старий Новий рік за юліанським календарем, як і росія. Европа, де найчисленнішою релігійної групою є католики, притримується григоріанського календаря.

Якщо б Україна перейшла на новий календар, то всі дати свят здвинулися б на 14 днів. До прикладу, ми вже трохи знайомі з традиціями святкувати Різдво 25 грудня, разом з католиками.

Але рішення про перехід на новий календар не прийнято, тривають дискусії, поки більша частина населення виступає за збереження юліанського. Тож не переймайтеся новими датами, ще для цього зарано. А 6 грудня все ж у нас є привід святкувати, бо 6 грудня – День наших найкращих ЗСУ.

Нагадаємо,