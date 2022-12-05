Коли святкувати День святого Миколая і чому всі говорять про 6 грудня
Ви точно чули про святкування Дня святого Миколая 6 грудня. Давайте розбиратися, чому фігурує ця дата і коли насправді Україна буде святкувати?
Як ви знаете, в світі є два календарі свят, юліанський та григоріанський. Україна традиційно святкує день Миколая, Різдво, Старий Новий рік за юліанським календарем, як і росія. Европа, де найчисленнішою релігійної групою є католики, притримується григоріанського календаря.
Але рішення про перехід на новий календар не прийнято, тривають дискусії, поки більша частина населення виступає за збереження юліанського. Тож не переймайтеся новими датами, ще для цього зарано. А 6 грудня все ж у нас є привід святкувати, бо 6 грудня – День наших найкращих ЗСУ.
Нагадаємо,