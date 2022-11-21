Віталіна Біблів розповіла, як допомагала українцям у тривожні моменти

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів розповіла, що її рятувало емоційно в найскладніші періоди війни.

Виконавиця однієї з головних ролей українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що показує Новий канал, Віталіна Біблів живе у Київській області, в селі Чайки Бучанського району.

У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну зірка вирішила не виїжджати з дому. Тож перший, найтривожніший для столиці та області місяць війни вона повною мірою відчула на собі.

Була на першій лінії фронту з нашого боку, – розповіла акторка. – Було важко й страшно, звісно. Я навіть записувала прощальне відео на всяк випадок. Але не буду про це. Думала тоді, чим можу допомагати. Виїжджати волонтерити не могла, тому зрозуміла, що треба робити щось на місці. Один мій друг сказав: «Роби те, що ти робиш краще за всіх». І тоді я згадала про бабу Наташу (гумористичний персонаж, який втілює Віталіна Біблів. – Прим. ред.)

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Акторка почала знімати невеликі гумористичні відео в цьому образі й публікувати в соцмережах.

Перші випуски давалися дуже важко, – каже Віталіна Біблів. – Але, чесно кажучи, емоційно баба Наташа мене «витягнула». Коли після перших двох відео мені почали писати люди з Маріуполя, Харкова, що вони сидять у підвалах, дивляться «бабу Наташу» й відволікаються, то я зрозуміла, що маю продовжувати це робити.

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