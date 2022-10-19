Олександр Педан згадав про початок телевізійної кар’єри і труднощі, з якими тоді зіштовхнувся

Ведучий проєкту Improv Live Show (Новий канал) Олександр Педан розповів про українську мову.

Війна в Україні триває вже вісім місяців, а мовне питання досі стоїть дуже гостро. З лютого цього року багато українців перейшли на державну мову. Ведучий проєкту Improv Live Show, новий сезон якого можна подивитись на YouTube-каналі Нового каналу, Олександр Педан вкотре нагадав, наскільки важливо шанувати, щодня використовувати та популяризувати українську.

Трансформація України в ту незалежну країну, яку ми зараз здобуваємо, – дуже складний процес, – говорить Педан. – Я говорю це як людина, що вивчила українську мову. Був епізод, коли мене мало не вигнали з телебачення. Саме тоді вийшов перший закон про те, що ведучі мають вести українською. Я був ведучим «Comedy Club Україна». На самому старті того проєкту. Продюсер сказав: «Все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає української». Я взяв і вивчив мову! Було важко. Потім був «Підйом» з україномовними Притулою і Фреймут. Це нелегко, але треба! Це важкий, але важливий для України крок.

Ведучий Олександр Педан / Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу та громадський діяч переконує, що відповідальність за це лежить абсолютно на кожному. І навіть якщо ви спілкуєтесь українською, не забувайте про толерантність та людяність до тих, хто тільки переходить на нашу державну мову. Краще порадьте й підкажіть, а не повчайте.

Друзі, ми маємо перейти на українську мову! Повинні включитись «опініон-лідери». Так, можливо, у декого мова не зовсім «чиста». Я навіть робив сторіс і просив не тролити тих, хто переходить на українську, – каже Олександр Педан. – Буває, що ти краще знаєш мову і починаєш виправляти співрозмовника. А того це збиває. Навпаки – нахвалюйте й підтримуйте.

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