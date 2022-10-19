Олександр Педан згадав про початок телевізійної кар’єри і труднощі, з якими тоді зіштовхнувся
19 октября 2022 12:30
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу
Ведучий проєкту Improv Live Show (Новий канал) Олександр Педан розповів про українську мову.
Олександр Педан вкотре нагадав, наскільки важливо шанувати, щодня використовувати та популяризувати українську.
Трансформація України в ту незалежну країну, яку ми зараз здобуваємо, – дуже складний процес, – говорить Педан. – Я говорю це як людина, що вивчила українську мову. Був епізод, коли мене мало не вигнали з телебачення. Саме тоді вийшов перший закон про те, що ведучі мають вести українською. Я був ведучим «Comedy Club Україна». На самому старті того проєкту. Продюсер сказав: «Все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає української». Я взяв і вивчив мову! Було важко. Потім був «Підйом» з україномовними Притулою і Фреймут. Це нелегко, але треба! Це важкий, але важливий для України крок.
Ведучий Олександр Педан / Пресслужба Нового каналу
Друзі, ми маємо перейти на українську мову! Повинні включитись «опініон-лідери». Так, можливо, у декого мова не зовсім «чиста». Я навіть робив сторіс і просив не тролити тих, хто переходить на українську, – каже Олександр Педан. – Буває, що ти краще знаєш мову і починаєш виправляти співрозмовника. А того це збиває. Навпаки – нахвалюйте й підтримуйте.
Нагадаємо,