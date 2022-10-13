Олександр Педан розповів про початок волонтерства Сергія Притули

13 октября 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Педан розповів про початок волонтерства Сергія Притули
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Олександр Педан згадав, як починалася благодійність Cергія Притули у 2014 році.

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Тривалий час тандем Сергія Притули та Олександра Педана був найулюбленішим для тисяч і навіть мільйонів українців. З часом ведучі Нового каналу перестали з’являтись разом на екрані, але продовжили підтримувати один одного в будь-яких справах. 

Наразі ведучий проєкту Improv Live Show, який можна подивитись на YouTube-каналі Нового каналу, Олександр Педан зізнається, що дуже тішиться результатами роботи колеги.

Я не здивований трансформацією Притули, – зізнався телеведучий в інтерв’ю ICTV. – Адже ще в «Підйомі» казав йому, що він піде в політику. Сергій мені відповідав: «Ні-ні, малий, я ж активіст». Думаю, що Притула 100% піде в політику, але саме зараз він робить свою роботу. Наразі він волонтер. Він на своєму місці!

Олександр Педан та Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

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Колега та товариш Сергія Притули запевняє, що на адресу будь-кого, але точно не Притули зараз може бути хейт та негативні закиди від суспільства.

Я вважаю, до нього взагалі не має бути претензій, на відміну від багатьох, хто примазується до цієї історії, користується нагодою, так би мовити, – говорить Олександр Педан. – Притула займається волонтерством з 2014 року. Я пам’ятаю, як він сидів на першому поверсі офісу Нового каналу і збирав те, що потім передавалося на фронт. Тож якщо в когось є якісь претензії, просто почитайте нашу новітню історію.

Нагадаємо, 

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