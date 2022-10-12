Заварюйте чай і читайте новий роман: добірка книг від Валентина Міхієнка

Учасник «Improv Live Show» на Новому каналі Валентин Міхієнко поділився списком літератури, яка точно вас вразить та відволіче від тривожних новин.

«Який чудесний світ новий!», Олдос Хакслі

Аби знизити тривожність від подій останніх днів і подолати осінню хандру, психологи радять читати. Література відволікає та, звісно, культурно розвиває. Добіркою книг, які особливо сподобалися, поділився актор проекту «Improv Live Show» , новий сезон якого можна подивитись на YouTube-каналі Нового каналу, Валентин Міхієнко.

У романі-антиутопії описано похмурий сатиричний напрям руху утопічного майбутнього, в якому люди не народжуються традиційним шляхом, а вирощуються в бутлях на спеціальних заводах-інкубаторах. На стадії розвитку ембріона вони поділяються на п'ять каст, які розрізняються розумовими і фізичними здібностями. Інституту шлюбу в описаному в романі суспільстві не існує, і, більше того, сама наявність постійного статевого партнера вважається непристойною.

Попри це в романі розгортається любовна лінія між головними героями Генрі та Ленайною. Джон, ще один головний герой, закоханий в Ленайну. Юнак кохає її недоречною в суспільстві, піднесеною любов'ю, не наважуючись зізнатися дівчині. Вона щиро дивується, тим більше що подруги запитують її, який з нього коханець. Ленайна намагається спокусити Джона.

«Кохання живе три роки», Фредерік Бегбедер

У романі журналіст Марк Марон’є впевнений, що любов живе три роки: спочатку люди палко кохають одне одного, потім взаємини набувають дружнього характеру, після цього їм стає нецікаво разом. Причиною такого висновку є спостереження Марка за своїми почуттями. Він ніколи не кохав більше трьох років. Чоловік одружився з дуже гарною дівчиною Анною, але на третьому році спільного життя вона почала викликати мало не огиду, а він шалено закохався в іншу жінку – Алісу. Та відповідала йому взаємністю, але жила з іншим, тому могла зустрічатися з Марком лише таємно. А той у свою чергу цілком упевнений, що кохання закінчиться через три роки, й заздалегідь передбачає розрив. Герой зі страхом чекає третьої річниці, але кохання залишається. Марк думає, яка ж дурна вигадана ним самим теорія, потім дивиться на годинник і помічає, що три роки ще не минули – залишилася одна хвилина…

Учасник Improv Live Show Валентин Міхієнко / Пресслужба Нового каналу

«Механічний апельсин», Ентоні Берджес

«Над зозулиним гніздом», Кен Кізі

Це культовий роман, у якому піднімаються філософські та соціальні теми. Підліток Алекс у свої 15 років вже є лідером вуличного бандитського угруповання. Він не вчиться у школі, а займається пограбуваннями, розбоєм і бійками. Якось хлопець скоює вбивство, за яке потрапляє до в'язниці. Єдиний шанс вийти звідти – взяти участь в експерименті, після якого герой повинен позбутися бажання вчиняти насильство.

Дії у романі відбуваються у психіатричній лікарні. Головний герой, він же пацієнт Рендл Патрик Макмерфі, змінить звичний плин речей у закладі. Інших пацієнтів у романі показують, можливо, не як душевнохворих, а як нормальних людей, які були відкинуті хворим суспільством. Рендл піде проти системи, проти санітарів, навчить пацієнтів насолоджуватися життям. За це він поплатиться найціннішим, що в нього є.

Нагадаємо,