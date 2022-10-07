JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака

Співак Юлік шокував кардинальною зміною та презентував нову пісню «Просто обійняти».

«Просто обійняти» – нова пісня українського шоумена та співака Юліка , який вирішив кардинально змінити музичний напрямок та зовнішній стиль.

За чималий проміжок часу ми всі зробили переоцінку цінностей, стали жити по-іншому. У кожного були свої плани та мрії. Війна та російська агресія перекреслила все, але забрати найкраще почуття вона не в змозі. Коли людина кохає та має свою другу половинку – вона щаслива. Щаслива за будь-яких умов. Пісня – це вираження внутрішнього стану, яке, мабуть, відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто не втрачав своїх половинок, цінував їх ще більше, – коментує артист.

Співак JULIK / Пресслужба

«Просто обійняти» – пісня про найголовніше почуття кожної людини – кохання. Коли людина закохана та має ту саму опору – вона наділена чимось особливим. Магія між людьми – це той еліксир, який робить неможливе. Ключовий мотив пісні Юліка: «Для щастя досить просто обійняти».

Музичну прем’єру артист підкріпив кліпом, який відзняв український кліпмейкер Володимир Шурубура.

Не важливо де, як та коли проявляти свої почуття. Проте, найголовніше чути голос рідної, твоєї людини. Достатньо лише почути «Привіт», і одразу усе стає на свої місця. Цінуйте, телефонуйте та зустрічайтесь частіше зі своїми половинками. Так легше жити і наближати нашу країну до Перемоги, – розповів JULIK.

Образи для відеокліпу підібрала українська стилістка Олеся Беньо. У кліпі Юлік постав у незвичному для себе образі. Саме ця відеоробота та пісня є своєрідним перезавантаженням співака.