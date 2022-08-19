Шоумен Юлік з піцайоло-рекордсменом навчали дітей-переселенців готувати піцу Юлія Туренко

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Шоумен Юлік і піцайоло Віталій Колошиць Пресслужба

У Чернівцях відбувся благодійний майстер-клас із приготування піци для діток-переселенців з різних областей України. Захід відбувся за участі шоумена Юліка та піцайоло, рекордсмена України – Віталія Колошиця.