Шоумен Юлік з піцайоло-рекордсменом навчали дітей-переселенців готувати піцу
У Чернівцях відбувся благодійний майстер-клас із приготування піци для діток-переселенців з різних областей України. Захід відбувся за участі шоумена Юліка та піцайоло, рекордсмена України – Віталія Колошиця.
Спілкування з дітьми та можливість їх розвантажити серед сірих буднів – це саме та мотивація, яка змусила мене взяти участь. Я люблю готувати, 8 років жив в Італії. Готування піци допомагає мені зануритись у магію кухні. Очі дітей, які брали участь у майстер-класі, – це ті очі, які побачили чимало. Дітки із Маріуполя, Херсону, Краматорська, Бахмута, Луганської області сьогодні змогли відчути себе хоч на декілька годин в Італії. І це тішить, адже такі речі гарно впливають на дитячу психіку, – розповідає шоумен Юлік.
Захід відбувся з ініціатив Віталія Колошиця, який мандрує Україною з благодійними майстер-класами з приготування піци. У такий спосіб кулінар вирішив допомогти діткам відчути себе юними піцайоло.
Це важлива справа, завдяки якій ми можемо на декілька годин подарувати дітям радість та можливість забути про війну та те, що вони бачили в своїх рідних містах. Обожнюю спостерігати щирі емоції дітей та їхні щасливі обличчя, які випромінюють радість. Продовжуємо нести свою місію, кожен працює на своєму фронті задля перемоги! – ділиться Віталій Колошиць, рекордсмен Книги рекордів України.