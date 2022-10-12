Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов поділився своїми думками щодо того, чи доцільно веселитися під час війни

Актор, а нині боєць ЗСУ, Дмитро Архіпов розповів про веселощі під час війни.

14 листопада о 19:00 Новий канал покаже прем’єру серіалу «Молода», який зняли до повномасштабного вторгнення. Ситком з веселим і легким сюжетом допоможе трішки відволіктися. Нині багато дискусій ведеться щодо того, чи доцільно показувати подібний контент, як і веселитися під час війни.

На цю тему Новий канал поговорив з актором серіалу «Молода» Дмитром Архіповим, який нині служить у ЗСУ.

Це доволі тонке питання, – каже Дмитро. – Річ от у чому. Як на мене, солдати в окопах воюють саме для того, щоб люди мали можливість жити мирним життям. І військові теж сміються, радіють. Людина сама по собі не може постійно знаходитись у пригніченому стані. Мозок із цим бореться автоматично. Солдати жертвують своїм нормальним життям, здоров’ям – як фізичним, так і психологічним. Вони часто відчувають такі речі й знаходяться в ситуаціях, коли бачать, як люди відпочивають і живуть спокійним життям. Логічним задається питання: «Чому я маю це все переносити, а інші ні?» Ми часто говоримо, що у війні винен кожен росіянин, але не можемо забувати, що боротися за перемогу також повинен кожен українець.

Актор, а нині боєць ЗСУ, Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

Тож тил насамперед має допомагати тим, хто його захищає.

Більше запитань виникає до тих людей, які просто втекли кудись відсидітися, або п’яні ганяють за кермом і веселяться, наче війна їх не стосується, – каже він. – Не лише військові мають виборювати право на вільне і спокійне життя. Усі мають над цим працювати. Не служиш в армії – донать на ЗСУ. Не маєш змоги донатити – займайся волонтерством. Не можеш волонтерити – борися в кіберпросторі, допомагай репостами, популяризуй українське, займайся правильним вихованням дітей і дорослих, борися з корупцією – знайди свій «фронт», на якому ти можеш «воювати». Роби хоч щось, бо як у солдата є обов’язок, так і в кожного цивільного громадянина він також є. І тоді, хоч як би це звучало, можна дозволити собі відпочивати. Військові роблять усе можливе, щоб люди на мирній землі жили без страху за життя, то хіба не справедливо, щоб ці люди робили все можливе, щоб солдату на фронті було спокійно, щоб він розумів – його не забули, і знав, за що бореться.

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