Биточки зі щуки від Алекса Якутова

17 октября 2022 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Биточки зі щуки від Алекса Якутова
Биточки зі щуки від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Чудова альтернатива традиційним м’ясним котлеткам.

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Биточки з риби часто готують мешканці морських регіонів України. Ця страва є серед рецептів одеської чи маріупольської кухні, адже риба там – традиційно королева столу. Та готувати котлетки необов’язково з морського продукту. Вони так само добре смакують і з річкової риби. Спробуйте й ви приготувати биточки зі щуки за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» (прем’єра 15 жовтня о 10:00) Алекса Якутова

Інгредієнти:

  • Філе щуки – 0,8–1 кг.
  • Цибуля – 1 велика головка. 
  • Вівсяне печиво – 120 г. 
  • Молоко – 200 г. 
  • Вершки – 50 г. 
  • Вершкове масло – 50 г.
  • Кріп нарізаний – 1 ст. л. 
  • Петрушка нарізана – 1 ст. л. 
  • Яйце – 1 шт. 
  • Сіль, перець – за смаком.

Приготування: 

  1. Вівсяне печиво замочуємо в молоці. 
  2. Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору. 
  3. Перекручуємо щуку та цибулю на м’ясорубці.
  4. Зливаємо молоко з печива, добре відтискаємо. 
  5. Замішуємо фарш. До щуки додаємо печиво, зелень, вершки, сіль та перець. 
  6. Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток одразу додаємо до фаршу, а білок збиваємо до середніх піків і лише після цього акуратно вводимо до страви. 
  7. Даємо постояти в холодильнику 30 хв., щоб інгредієнти добре розійшлися. 
  8. Дістаємо фарш з холодильника, формуємо биточки й обсмажуємо з двох боків до готовності. 
  9. Після приготування тушкуємо ще 5 хв. на вершковому маслі. 
  10. Подаємо з листям салату чи з соусом з вершків, рибного бульйону та вина, які випарюємо до потрібної консистенції. 

Смачного!

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