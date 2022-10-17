Биточки зі щуки від Алекса Якутова
17 октября 2022 15:30
Биточки зі щуки від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу
Чудова альтернатива традиційним м’ясним котлеткам.
Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Філе щуки – 0,8–1 кг.
- Цибуля – 1 велика головка.
- Вівсяне печиво – 120 г.
- Молоко – 200 г.
- Вершки – 50 г.
- Вершкове масло – 50 г.
- Кріп нарізаний – 1 ст. л.
- Петрушка нарізана – 1 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, перець – за смаком.
Приготування:
- Вівсяне печиво замочуємо в молоці.
- Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору.
- Перекручуємо щуку та цибулю на м’ясорубці.
- Зливаємо молоко з печива, добре відтискаємо.
- Замішуємо фарш. До щуки додаємо печиво, зелень, вершки, сіль та перець.
- Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток одразу додаємо до фаршу, а білок збиваємо до середніх піків і лише після цього акуратно вводимо до страви.
- Даємо постояти в холодильнику 30 хв., щоб інгредієнти добре розійшлися.
- Дістаємо фарш з холодильника, формуємо биточки й обсмажуємо з двох боків до готовності.
- Після приготування тушкуємо ще 5 хв. на вершковому маслі.
- Подаємо з листям салату чи з соусом з вершків, рибного бульйону та вина, які випарюємо до потрібної консистенції.
Смачного!