Гречото з білими грибами від Алекса Якутова

Цікавий спосіб приготування знайомої всім крупи.

Гречка – одна з найулюбленіших каш українців. Це й не дивно. Готується просто, а виходить надзвичайно смачною. Крім того, вона дуже корисна. Гречку їдять самостійно, як гарнір або додають до м’яса в гречаники. А ще її можна готувати на італійський манер за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» (прем’єра – 15 жовтня о 10:00) Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Гречка – 100 г;

Білі сушені гриби – 50 г;

Цибуля – 0,5 головки;

Вино біле – 50 г;

Вершкове масло – 50 г;

Часник – 2 зубчика;

Пармезан або український козячий чи овечий твердий сир – 50 г.

Приготування:

Гриби замочуємо у 200 г води на кілька годин. Половину цибулини дрібно нарізаємо та обсмажуємо в сотейнику з часником на невеликому вогні. Коли цибуля набуде золотистого кольору, додаємо промиту гречку. Обсмажуємо разом. Вливаємо вино. Помішуючи, випарюємо. Додаємо невелику кількість грибного бульйону, який лишився після замочування грибів. Помішуючи, випарюємо. Повторюємо процедуру. Тобто готуємо кашу як ризото. Коли гречка буде на три чверті готова, всипаємо дрібно порізані білі гриби. І продовжуємо випарювати бульйон. Коли гречото буде майже готове, солимо, перчимо, додаємо масло. В кінці натираємо сир, перемішуємо та подаємо.

Смачного!