Гречото з білими грибами від Алекса Якутова
Цікавий спосіб приготування знайомої всім крупи.
Гречка – одна з найулюбленіших каш українців. Це й не дивно. Готується просто, а виходить надзвичайно смачною. Крім того, вона дуже корисна. Гречку їдять самостійно, як гарнір або додають до м’яса в гречаники. А ще її можна готувати на італійський манер за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» (прем’єра – 15 жовтня о 10:00) Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Гречка – 100 г;
- Білі сушені гриби – 50 г;
- Цибуля – 0,5 головки;
- Вино біле – 50 г;
- Вершкове масло – 50 г;
- Часник – 2 зубчика;
- Пармезан або український козячий чи овечий твердий сир – 50 г.
Приготування:
- Гриби замочуємо у 200 г води на кілька годин.
- Половину цибулини дрібно нарізаємо та обсмажуємо в сотейнику з часником на невеликому вогні. Коли цибуля набуде золотистого кольору, додаємо промиту гречку. Обсмажуємо разом.
- Вливаємо вино. Помішуючи, випарюємо.
- Додаємо невелику кількість грибного бульйону, який лишився після замочування грибів. Помішуючи, випарюємо. Повторюємо процедуру. Тобто готуємо кашу як ризото.
- Коли гречка буде на три чверті готова, всипаємо дрібно порізані білі гриби. І продовжуємо випарювати бульйон.
- Коли гречото буде майже готове, солимо, перчимо, додаємо масло.
- В кінці натираємо сир, перемішуємо та подаємо.
Смачного!