Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів за рецептом Алекса Якутова
20 сентября 2022 18:11
Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів за рецептом Алекса Якутова
pixabay.com
Покроковий рецепт смачних тефтельок від експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.
Алекса Якутова.
Інгредієнти:
Для соусу:
- Асорті свіжих грибів – 200 г
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)
- Вершки 35%-ної жирності – 50 г
- М’ясний бульйон – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
- Олія для обсмажування
Для тефтельок:
- Свинина – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цибуля – 20 г
- Часник – 2 зубчика
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Гриби миємо, зачищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Нарізаємо гриби та обсмажуємо 100 г на сковороді разом з цибулею.
- Коли вони добре підсмажаться, солимо, перчимо їх, додаємо вершкове масло та вливаємо на сковорідку бульйон та вершки. Готуємо, поки не випарується волога.
- Потім перебиваємо гриби у блендері та перетираємо через сито. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде насичений, з яскравим смаком соус.
- Перекручуємо м’ясо, цибулю і часник на м’ясорубці. Солимо і перчимо за смаком, додаємо яйце, гарно відбиваємо та відправляємо в холодильник на 20 хв.
- Дістаємо з холодильника, формуємо кульки та обсмажуємо з усіх сторін на сковорідці.
- Коли тефтельки будуть практично готові, беремо 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажуємо разом з ними кілька хвилин.
- Тепер перекладаємо їх у гастроємність, заливаємо соусом та відправляємо в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин.
- Дуже смачно, якщо подати тефтелі з зеленню.