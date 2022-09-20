Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів за рецептом Алекса Якутова

20 сентября 2022 18:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів за рецептом Алекса Якутова
Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів за рецептом Алекса Якутова
pixabay.com

Покроковий рецепт смачних тефтельок від експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Тефтелі є практично у кожній кухні світу, зустрічаються згадки про них і в літературі. Наприклад, у книжці «Малий та Карлсон» можна прочитати про любов Карлсона до м’ясних кульок. В англомовних країнах ця страва називається мітболи. Приготування тефтелей досить просте, і для них підходить будь-який вид м’яса. Найкраще ж вони смакують із різними соусами. Пропонуємо вам приготувати тефтелі під соусом із сезонних грибів за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Для соусу:

  • Асорті свіжих грибів – 200 г
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)
  • Вершки 35%-ної жирності – 50 г
  • М’ясний бульйон – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Олія для обсмажування

Для тефтельок:

  • Свинина – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цибуля – 20 г
  • Часник – 2 зубчика
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Гриби миємо, зачищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Нарізаємо гриби та обсмажуємо 100 г на сковороді разом з цибулею.
  2. Коли вони добре підсмажаться, солимо, перчимо їх, додаємо вершкове масло та вливаємо на сковорідку бульйон та вершки. Готуємо, поки не випарується волога.
  3. Потім перебиваємо гриби у блендері та перетираємо через сито. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде насичений, з яскравим смаком соус.
  4. Перекручуємо м’ясо, цибулю і часник на м’ясорубці. Солимо і перчимо за смаком, додаємо яйце, гарно відбиваємо та відправляємо в холодильник на 20 хв.
  5. Дістаємо з холодильника, формуємо кульки та обсмажуємо з усіх сторін на сковорідці.
  6. Коли тефтельки будуть практично готові, беремо 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажуємо разом з ними кілька хвилин.
  7. Тепер перекладаємо їх у гастроємність, заливаємо соусом та відправляємо в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин.
  8. Дуже смачно, якщо подати тефтелі з зеленню.
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