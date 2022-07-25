Малинове морозиво за рецептом Алекса Якутова
У літню спеку багатьох тягне на морозиво. Вдома можна приготувати відмінне морозиво з малини не докладаючи для цього особливих зусиль. Рецептом поділився шеф та експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- Малина – 500 г (або будь-які інші ягоди)
- Варення з бузини, кульбабок, акації (світлого кольору) – 2 ст. л.
- Ваніль чи ванільний цукор – 1 ч. л.
- Йогурт грецький жирний – 700 г
- Полуниця – 100 г (за бажанням)
- Вода
Спосіб приготування:
- Ягоди покладіть у сотейник, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ваніль чи ванільний цукор.
- Перекладіть усе в мисочку і дайте остигнути до кімнатної температури.
- Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 г нарізаної кубиком полуниці, але це необов’язково.
- Візьміть форми, розкладіть суміш і відправте до морозилки.
Корисна порада! Найкраще скористатися спеціальними формами для морозива, але підійдуть будь-які, що витримують низьку температуру. Просто тоді десерт набиратимете ложкою.
Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів.