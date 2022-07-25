Малинове морозиво за рецептом Алекса Якутова Юлія Туренко

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Малинове морозиво за рецептом Алекса Якутова pixabay.com

У літню спеку багатьох тягне на морозиво. Вдома можна приготувати відмінне морозиво з малини не докладаючи для цього особливих зусиль. Рецептом поділився шеф та експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов.