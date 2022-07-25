Малинове морозиво за рецептом Алекса Якутова

25 июля 2022 12:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Малинове морозиво за рецептом Алекса Якутова
Малинове морозиво за рецептом Алекса Якутова
pixabay.com

У літню спеку багатьох тягне на морозиво. Вдома можна приготувати відмінне морозиво з малини не докладаючи для цього особливих зусиль. Рецептом поділився шеф та експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти:

  • Малина – 500 г (або будь-які інші ягоди)
  • Варення з бузини, кульбабок, акації (світлого кольору) – 2 ст. л.
  • Ваніль чи ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Йогурт грецький жирний – 700 г
  • Полуниця – 100 г (за бажанням)
  • Вода

Спосіб приготування:

  1. Ягоди покладіть у сотейник, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ваніль чи ванільний цукор.
  2. Перекладіть усе в мисочку і дайте остигнути до кімнатної температури.
  3. Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 г нарізаної кубиком полуниці, але це необов’язково.
  4. Візьміть форми, розкладіть суміш і відправте до морозилки.

Корисна порада! Найкраще скористатися спеціальними формами для морозива, але підійдуть будь-які, що витримують низьку температуру. Просто тоді десерт набиратимете ложкою.

Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів. 

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