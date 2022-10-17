Олена-Крістіна Лебідь розповіла про виїзд мами з окупації Туренко Андрій

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Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Головна експертка з викриття шахраїв, ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь зізналась, яких правил дотримувалася, коли чекала на маму з Херсона.