Антоніна Хижняк з коханим знялись у кліпі гурту «Фіолет», присвяченому Дню захисників і захисниць України

Гурт «Фіолет» до Дня захисників і захисниць України випустив кліп «Дівчисько». В головних ролях відзнялись відомі українські актори, зірки серіалу «Слід» Антоніна Хижняк та Олександр Боднар.

Презентація пісні «Дівчисько» була запланована на початок березня, але події кінця лютого все змінили. За цей час гурт багато чого переосмислив, з’явилась ідея кліпу та сам кліп, який вирішено було видати 14 жовтня і присвятити захисникам і захисницям.

Режисерка відео – Вікторія Квітка, також відома як фотографиня гурту «Океан Ельзи». Головні ролі виконали відомі українські актори Антоніна Хижняк та Олександр Боднар, які і в реальному житті є парою.

Антоніна Хижняк / Пресслужба

Після 24 лютого багато українців пережило трансформацію. Ті, хто ще вчора виходив на сцену чи займався улюбленим ремеслом, були вимушені взяти до рук зброю чи поповнити ряди волонтерів і стати на захист України. Власне, героїня кліпу «Дівчисько», яку грає Тоня Хижняк, переживає такий процес змін – змінюється її мислення, гардероб, життєві плани та покликання.

Я давно захоплююсь творчістю гурne «Фіолет» і не один рік думала про те, що хотілось би знятись у них в кліпі. І ось це сталось! Більше того, ми знялись разом із моїм хлопцем Сашком. Це була наша перша спільна зйомка за 8 місяців, ми страшенно скучили за цим процесом, тому я дуже вдячна Сергію за таку пропозицію. І взагалі дуже рада за всіх митців, які продовжують творити у такий складний час! – коментує Антоніна.

Антоніна Хижняк / Пресслужба

Фронтмен гурту, відомий письменник та засновник всеукраїнського фестивалю «Бандерштат» Сергій Колос Мартинюк розказує про ідею такого кліпу:

Війна України проти росії вчергове спростувала століттями поширений стереотип про так звану «слабшу половину». Натомість, українські жінки на передовій – розвідниці, снайперки, військові медики. Українські жінки – одна з основ волонтерського руху. Нічого такого, що би свідчило про тендітних, беззахисних створінь. Серед моїх знайомих є дівчата, які зробили свій вибір на користь війни, і я не можу не захоплюватися їхньою мужністю та готовністю до самопожертви. Цього року я став батьком, моїй доньці Єві Сергіївні ще немає і півроку, от вона – дійсно поки що тендітна і беззахисна. Але я впевнений, що ця дівчинка виросте дуже сильною жінкою!