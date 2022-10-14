Антоніна Хижняк з коханим знялись у кліпі гурту «Фіолет», присвяченому Дню захисників і захисниць України
Гурт «Фіолет» до Дня захисників і захисниць України випустив кліп «Дівчисько». В головних ролях відзнялись відомі українські актори, зірки серіалу «Слід» Антоніна Хижняк та Олександр Боднар.
Режисерка відео – Вікторія Квітка, також відома як фотографиня гурту «Океан Ельзи». Головні ролі виконали відомі українські актори Антоніна Хижняк та Олександр Боднар, які і в реальному житті є парою.
Після 24 лютого багато українців пережило трансформацію. Ті, хто ще вчора виходив на сцену чи займався улюбленим ремеслом, були вимушені взяти до рук зброю чи поповнити ряди волонтерів і стати на захист України. Власне, героїня кліпу «Дівчисько», яку грає Тоня Хижняк, переживає такий процес змін – змінюється її мислення, гардероб, життєві плани та покликання.
Я давно захоплююсь творчістю гурne «Фіолет» і не один рік думала про те, що хотілось би знятись у них в кліпі. І ось це сталось! Більше того, ми знялись разом із моїм хлопцем Сашком. Це була наша перша спільна зйомка за 8 місяців, ми страшенно скучили за цим процесом, тому я дуже вдячна Сергію за таку пропозицію. І взагалі дуже рада за всіх митців, які продовжують творити у такий складний час! – коментує Антоніна.
Фронтмен гурту, відомий письменник та засновник всеукраїнського фестивалю «Бандерштат» Сергій Колос Мартинюк розказує про ідею такого кліпу:
Війна України проти росії вчергове спростувала століттями поширений стереотип про так звану «слабшу половину». Натомість, українські жінки на передовій – розвідниці, снайперки, військові медики. Українські жінки – одна з основ волонтерського руху. Нічого такого, що би свідчило про тендітних, беззахисних створінь. Серед моїх знайомих є дівчата, які зробили свій вибір на користь війни, і я не можу не захоплюватися їхньою мужністю та готовністю до самопожертви. Цього року я став батьком, моїй доньці Єві Сергіївні ще немає і півроку, от вона – дійсно поки що тендітна і беззахисна. Але я впевнений, що ця дівчинка виросте дуже сильною жінкою!