Виконавиця хіта «Плакала калина» присвятила свою нову пісню захисникам і захисницям України

Співачка Поліна Дашкова зняла кліп на нову пісню «Хустинка».

«Відразу впізнаєш мене тут, мій воїн, по білій хустинці у долонях» – рядки з нової пісні молодої української співачки Поліни Дашкової , які символізують згоду дівчини вийти заміж за свого коханого.

Виконавиця хіта «Плакала калина» сьогодні презентує свій перший кліп на новий сингл «Хустинка». В її новій роботі співається про те, як дівчина чекає свого хлопця з війни, щоб вийти за нього заміж, а білий колір у приспіві говорить про чистоту її наміру.

Співачка впевнена, що її «Хустинка» отримає любов слухачів, і в українок, що чекають на своїх хлопців, буде чудова пісня, під яку вони будуть танцювати на власних весіллях. Поліна Дашкова безсумнівно вірить у перемогу України, протягом усієї війни виступає на благодійних концертах в підтримку постраждалих діток та ЗСУ, вважає, що українська музика повинна звучати всюди, тому не планує зупинятись в своїй творчості.

Співачка Поліна Дашкова / Пресслужба

В сьогоднішні важкі часи, коли йде війна, не так просто організувати знімальний процес, і команді під час зйомки довелось зіштовхнутись з проблемою, а саме, затяжною сиреною, через що зйомка з відкритої місцевості в екстреному режимі перенеслась в паркінг однієї зі столичних будівель.

На щастя, ми встигли відзняти весь кліп, незважаючи на незаплановані перевантаження, причиною яких стала затяжна сирена. Я дуже вдячна режисеру та його команді за професіоналізм, – коментує співачка.

В своєму першому кліпі молода співачка показала себе справжньою українкою, красивою, впевненою, танцюючою та закоханою. Саме дитинство співачки надихнуло її на танці у кліпі, адже Поліна з 3 до 15 років танцювала в Ансамблі народних танців «Україна», виступаючи з зірками в найбільших концертних залах країни. Саме тоді, ще маленькою дівчинкою, вона зрозуміла, що хоче стати зіркою, тому почала займатись сольною кар'єрою співачки.

Нагадаємо,