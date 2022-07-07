Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

7 июля 2022 23:24 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку
Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку
Пресслужба

Поліна Дашкова, виконавиця хіта "Плакала калина", який вийшов під час війни, розпочала тактичну воєнну підготовку.

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Співачка вирішила бути готовою до найгіршої ситуації та навчитись себе захищати від ворога.

Коли почалась війна, Поліна перший місяць проживала в Закарпатті, потім повернулась до столиці та зайнялась студійною роботою, після чого вийшов хіт "Плакала калина", який дуже швидко став улюбленим для слухачів.

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Співачка почала їздити на благодійні концерти в підтримку дітей біженців та ЗСУ. Сьогодні ж Поліна вирішила зняти рожеві окуляри та прийняла рішення серйозно навчатись тактичній військовій самообороні. Тричі на тиждень юна виконавиця по дві години на день разом з іншими українцями, хлопцями й дівчатами, сміливо та впевнено тренується.

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Тренер - український командир з тактичної підготовки військових ЗСУ з позивним "Інструктор", відомий в соцмережах як AliMonkey, або Олекса, дуже популярний у TikTok, завдяки своїм відео з тренувань наших військових. Артистка має віру, що нові знання та вміння їй не знадобляться, але вміти себе поводити з ворогом треба.

Я вважаю, що такі тренування потрібні кожному українцю, адже це набагато корисніші вміння та нагрузка, ніж в звичайному спортклубі. Тим більш у  нас в країні війна, ми живемо кожен день, як останній, ми маємо дбати про себе та своїх рідних, і якщо доведеться - захищатися. А цьому потрібно навчитись. Я вважаю, що роблю важливу справу, випускаючи якісну українську музику та, крім цього, сподіваюсь, що замотивую когось на такі навчання своїм прикладом", - коментує співачка. 

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Росія напала на Україну ЗСУ музика Поліна Дашкова

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