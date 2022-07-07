Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку
Поліна Дашкова, виконавиця хіта "Плакала калина", який вийшов під час війни, розпочала тактичну воєнну підготовку.
Коли почалась війна, Поліна перший місяць проживала в Закарпатті, потім повернулась до столиці та зайнялась студійною роботою, після чого вийшов хіт "Плакала калина", який дуже швидко став улюбленим для слухачів.
Я вважаю, що такі тренування потрібні кожному українцю, адже це набагато корисніші вміння та нагрузка, ніж в звичайному спортклубі. Тим більш у нас в країні війна, ми живемо кожен день, як останній, ми маємо дбати про себе та своїх рідних, і якщо доведеться - захищатися. А цьому потрібно навчитись. Я вважаю, що роблю важливу справу, випускаючи якісну українську музику та, крім цього, сподіваюсь, що замотивую когось на такі навчання своїм прикладом", - коментує співачка.