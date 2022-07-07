Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Поліна Дашкова, виконавиця хіта "Плакала калина", який вийшов під час війни, розпочала тактичну воєнну підготовку.

Співачка вирішила бути готовою до найгіршої ситуації та навчитись себе захищати від ворога.

Коли почалась війна, Поліна перший місяць проживала в Закарпатті, потім повернулась до столиці та зайнялась студійною роботою, після чого вийшов хіт "Плакала калина", який дуже швидко став улюбленим для слухачів.

Співачка почала їздити на благодійні концерти в підтримку дітей біженців та ЗСУ. Сьогодні ж Поліна вирішила зняти рожеві окуляри та прийняла рішення серйозно навчатись тактичній військовій самообороні. Тричі на тиждень юна виконавиця по дві години на день разом з іншими українцями, хлопцями й дівчатами, сміливо та впевнено тренується.

Тренер - український командир з тактичної підготовки військових ЗСУ з позивним "Інструктор", відомий в соцмережах як AliMonkey, або Олекса, дуже популярний у TikTok, завдяки своїм відео з тренувань наших військових. Артистка має віру, що нові знання та вміння їй не знадобляться, але вміти себе поводити з ворогом треба.

Я вважаю, що такі тренування потрібні кожному українцю, адже це набагато корисніші вміння та нагрузка, ніж в звичайному спортклубі. Тим більш у нас в країні війна, ми живемо кожен день, як останній, ми маємо дбати про себе та своїх рідних, і якщо доведеться - захищатися. А цьому потрібно навчитись. Я вважаю, що роблю важливу справу, випускаючи якісну українську музику та, крім цього, сподіваюсь, що замотивую когось на такі навчання своїм прикладом", - коментує співачка.