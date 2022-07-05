KATYA GROYS презентувала кліп «Ціною своїх дітей» - відео

Співачка KATYA GROYS презентує пісню та відеороботу «Ціною своїх дітей». Зйомки пройшли у Пирогово та у київській студії.

Пісня «Ціною своїх дітей» була написана в Києві під час війни, авторами музики та слів стали Катя Гройс та Андрій Хорисенко. М'який тембр співачки із легким вкрапленням соул-звучання, відмінне володіння голосом та фактурна манера виконання поєднуються із лірикою пісні, сповненої символізмом, драматичністю та вірою в перемогу.

Емоції та біль, які я пережила під час війни, я вклала в музику: мелодію, гітарні партії, звуки фортепіано… Це пісня про те, що пережив кожен українець під час війни. Кожна людина пройшла свої випробування: хтось сидів у бомбосховищі, намагаючись врятувати своє життя, у когось повністю було зруйноване життя та все, що він здобував протягом свого життя, – дехто втратив роботу, а інші власний дім. Нас всіх життя розкидало в різні сторони – комусь довелося залишити рідну домівку та опинитися в чужому місті, а інші розпочали життя з нуля в чужій країні. А хтось заплатив за все ціною своїх дітей... Це найбільша та найстрашніша плата за все, тому що діти – це наша надія та майбутнє, – розповідає KATYA GROYS.

Кліп з одного боку – простий, але метафоричний. Співачка у чорно-білому образі та у темній кімнаті із димом – це символ страждання кожної людини, яка опинилася самотньою у важких психологічних обставинах, коли не розумієш, що відбувається із твоїми близькими, і ти чекаєш на смс “Ну як ти там?”.

За задумом режисера, артистка переживає свої емоції та біль в темній кімнаті, що є алюзією на бомбосховище. Чорна кімната – це внутрішні та зовнішні випробування людей, які вони переживають самостійно. Долаючи внутрішні переживання, артистка виходить у ліс, що є символом подолання всіх перешкод на своєму шляху. Кожна людина дійде до свого світлого майбутнього, але інколи, на жаль, дуже дорогою ціною – своїх дітей. Долаючи багато перешкод на своєму шляху, піднімаючись на свою Голгофу, співачка знаходить очищення у рідних місцях та зустрічає маленьку дівчинку – символ надії та світлого майбутнього України.

Ця пісня повністю відображає мої емоції та емоції кожного українця, що пережив війну в Україні. Наш народ нездоланний та непереможний! За період війни ми встигли пожити в різних містах та країнах, але все одно ми повертаємося до рідних домівок. Ми один одному браття та сестри. Ми один за одного стіною. Ми підтримаємо та ніколи не залишимо один одного в біді. А за дітей ми готові віддати ціле життя! Ми обов’язково переможемо! – говорить KATYA GROYS.