Олег Сенцов одружився і поділився яскравим фото з дружиною

5 июля 2022 14:12 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олег Сенцов одружився і поділився яскравим фото з дружиною
Кінодіяч Олег Сенцов
facebook.com/oleg.sentsov

Колишній політичний бранець кремля Олег Сенцов одружився і у соцмережах опублікував перші фото зі своєю обраницею.

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Український режисер Олег Сенцов зараз боронить країну на фронті у складі загону спецпризначенців. Повернувшись до своєї коханої дівчини, кінодіяч вирішив не гаяти часу і одружитися. Адже потрібно повертатися до лав ЗСУ.

На своїй сторінці у Фейсбук Олег повідомив своїм підписникам гарну новину і опублікував фото з дружиною. Його обраницею стала випускниця Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а нині експертка зі зв'язків з громадськістю, директорка однієї з адвокацій американської компанії – Вероніка Вельч.

Олег Сенцов з дружиною Веронікою Вельч / facebook.com/oleg.sentsov

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Вперше з коханою дівчиною Сенцов публічно з'явився торік у серпні на червоній доріжці Одеського кінофестивалю. У своїх інтерв'ю Олег говорив, що має кохану дівчину, з якою планує одружитися. Публічно про стосунки з Вельч режисер оголосив у березні 2022 року.

І у Вероніки, і у Олега за плечима вже був шлюб. Вельч була заміжня за колишнім координатором руху «Чесно» Андрієм Круглашовим. У них є спільна дитина. У Сенцова є двоє дорослих дітей від першого шлюбу та донька Емма (народилась у грудні 2020-го. – Прим. ред.) від стосунків з журналісткою Юлією Бабич.

Нагадаємо,

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