Олег Сенцов одружився і поділився яскравим фото з дружиною
Колишній політичний бранець кремля Олег Сенцов одружився і у соцмережах опублікував перші фото зі своєю обраницею.
На своїй сторінці у Фейсбук Олег повідомив своїм підписникам гарну новину і опублікував фото з дружиною. Його обраницею стала випускниця Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а нині експертка зі зв'язків з громадськістю, директорка однієї з адвокацій американської компанії – Вероніка Вельч.
І у Вероніки, і у Олега за плечима вже був шлюб. Вельч була заміжня за колишнім координатором руху «Чесно» Андрієм Круглашовим. У них є спільна дитина. У Сенцова є двоє дорослих дітей від першого шлюбу та донька Емма (народилась у грудні 2020-го. – Прим. ред.) від стосунків з журналісткою Юлією Бабич.
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