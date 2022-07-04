Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому не варто вірити оголошенням про передрук тексту чи збір ручок

4 июля 2022 18:07 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому не варто вірити оголошенням про передрук тексту чи збір ручок
Чому не варто вірити оголошенням про передрук тексту чи збір ручок
pixabay.com

Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу, жертвами якої можуть стати люди, які шукають джерело додаткового заробітку.

Читайте такжеАндрій Бєдняков показав майже вщент зруйновану школу, де він навчався в Маріуполі
Через повномасштабну війну багатьом українцям скоротили зарплати, чимало людей взагалі залишились без роботи. Тож її пошук (як основної, так і додаткової) – питання, яке турбує чи не кожну людину в Україні. Втім у пошуках заробітку треба бути особливо уважними, щоб не стати жертвами аферистів. Про одну з найпопулярніших схем шахраїв – «Набір тексту» – розповіла ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Є такі оголошення – шукають людину, яка буде передруковувати текст з фотографій. Тобто вам надсилають фото з текстом, а ви його передруковуєте. Здавалося б, робота нескладна. Тим більше, зараз люди шукають різні способи додаткового заробітку, а тут особливі знання не потрібні. Відповідно, це привертає увагу, – розповіла Олена-Крістіна. – Вам надішлють безліч скрінів, як вони працюють, які вони круті та пообіцяють платити за певну кількість символів. Словом, звучати це може вельми солідно. А насправді десь п’ятим повідомленням буде: «Все чудово, ви нам підходите, ви найкрутіший набірник, у вас найкращі пальці в світі, ми впевнені, що ви наберете текст швидше за всіх. Надішліть нам завдаток у 250300 гривень». Тобто ви нічого не отримали, ще не почали працювати, а у вас просять гроші. А гроші наперед – це правило аферистів. Тому будьте обережні та не ведіться на такі оголошення.

До речі, ця ж афера може бути прихована за оголошеннями про платний збір браслетиків або ручок. Шахраї не соромляться навіть прикриватися такими актуальними та важливими темами, як плетіння сіток для ЗСУ! Зрозуміти, що це афера, ви зможете після подібної фрази: «Ми вам надішлемо комплектуючі, а щоб у нас була гарантія, що ви за ними прийдете на пошту та не вкрадете, ви нам скиньте 250300 гривень».

Нагадаємо,

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини корисні поради Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях

Материалы по теме

Бен Стіллер в інтерв’ю Соломії Вітвіцькій розповів історії очевидців війни з Харкова, Ірпеня, Макарова
Новости

Бен Стіллер в інтерв’ю Соломії Вітвіцькій розповів історії очевидців війни з Харкова, Ірпеня, Макарова
Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі на Хмельниччині
Новости

Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі на Хмельниччині
Оля Полякова розповіла, чи вдалося її мамі виїхати з росії
Новости

Оля Полякова розповіла, чи вдалося її мамі виїхати з росії
Флешбек 24 лютого: що робити, якщо повернувся страх перших днів війни
Полезные советы

Флешбек 24 лютого: що робити, якщо повернувся страх перших днів війни
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу

3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити

Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого

Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого
Який контент споживати, щоб розслабитися

Який контент споживати, щоб розслабитися

Популярное видео

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)
Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)
SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому

SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK