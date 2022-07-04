Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому не варто вірити оголошенням про передрук тексту чи збір ручок

Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу, жертвами якої можуть стати люди, які шукають джерело додаткового заробітку.

Через повномасштабну війну багатьом українцям скоротили зарплати, чимало людей взагалі залишились без роботи. Тож її пошук (як основної, так і додаткової) – питання, яке турбує чи не кожну людину в Україні. Втім у пошуках заробітку треба бути особливо уважними, щоб не стати жертвами аферистів. Про одну з найпопулярніших схем шахраїв – «Набір тексту» – розповіла ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь

Є такі оголошення – шукають людину, яка буде передруковувати текст з фотографій. Тобто вам надсилають фото з текстом, а ви його передруковуєте. Здавалося б, робота нескладна. Тим більше, зараз люди шукають різні способи додаткового заробітку, а тут особливі знання не потрібні. Відповідно, це привертає увагу, – розповіла Олена-Крістіна. – Вам надішлють безліч скрінів, як вони працюють, які вони круті та пообіцяють платити за певну кількість символів. Словом, звучати це може вельми солідно. А насправді десь п’ятим повідомленням буде: «Все чудово, ви нам підходите, ви найкрутіший набірник, у вас найкращі пальці в світі, ми впевнені, що ви наберете текст швидше за всіх. Надішліть нам завдаток у 250–300 гривень». Тобто ви нічого не отримали, ще не почали працювати, а у вас просять гроші. А гроші наперед – це правило аферистів. Тому будьте обережні та не ведіться на такі оголошення.

До речі, ця ж афера може бути прихована за оголошеннями про платний збір браслетиків або ручок. Шахраї не соромляться навіть прикриватися такими актуальними та важливими темами, як плетіння сіток для ЗСУ! Зрозуміти, що це афера, ви зможете після подібної фрази: «Ми вам надішлемо комплектуючі, а щоб у нас була гарантія, що ви за ними прийдете на пошту та не вкрадете, ви нам скиньте 250–300 гривень».

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