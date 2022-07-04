Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі на Хмельниччині

4 июля 2022 15:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі на Хмельниччині
Ведучий Олександр Педан та староста села Олешин Хмельницької області Валентина Андріївна
Пресслужба Нового каналу

З першого дня війни староста невеличкого села на Хмельниччині об’єднала громади й організувала величезний гуманітарний штаб.

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Уже чотири місяці Україна гідно дає відсіч ворогу. Військові б’ють російського окупанта на передовій, а небайдужі українці-волонтери борються проти агресора в тилу. Саме про них соціальний проект ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана «Знай своїх. Волонтери».

Як казав Захар Беркут, сила народу – в його єдності. У п’ятому випуску побачите цьому підтвердження. Переконаєтесь, як, об’єднавшись цілими селами, можна творити справжні дива! – переконує Педан. – Випуск проекту присвячений старості села Олешин Хмельницької області Валентині Андріївні. Вона організувала мешканців свого та сусідніх чотирьох сіл для допомоги військовим ще з 2014 року.

Ведучий Олександр Педан та староста села Олешин Хмельницької області Валентина Андріївна / Пресслужба Нового каналу

Наразі діяльність розвинули. У кожній хаті люди працюють для фронту – готують консервацію, тоннами чистять зернята та горіхи для енергетичних батончиків, плетуть сітки, збирають аптечки та необхідну амуніцію. У сільському клубі йде безперервна молитва за мир – розроблений графік, і жінки почергово змінюють одна одну. Все відбувається під чітким керівництвом пані Валентини, яка є учасницею Революції Гідності та близько 300 разів їздила на Схід. 8 років війни вона працює для фронту та перемоги, – розповів Педан.

Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі на Хмельниччині / Пресслужба Нового каналу

Валентині Андріївні вдалось організувати великий волонтерський штаб, де регулярно працюють мешканці її та сусідніх сіл. Масштаби їхньої роботи вражають.

Жінки, які працюють з медикаментами, щодня роблять близько тридцяти аптечок для військових, – розповідає вона. – Також у нас є чоловік, який тримає рибгосп. Він нам дав вже шість тон риби (випуск знімали на 55-й день війни – прим. ред.). Дівчата по всіх вулицях нашого старостату чистили рибу, а потім готували тушонку. Загалом ми закрили понад 17 тисяч банок консервації.

Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі на Хмельниччині / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,

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