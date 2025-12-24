POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів

Співак POSITIFF розпові, що дарує колегам та друзям на свята.

Марафон свят у розпалі! Хтось готує подарунки ще з «чорної п’ятниці» в кінці листопада, а хтось залишає це заняття на останній момент. Наприклад, хітмейкер POSITIFF.

Олексій (справжнє ім’я артиста – прим .ред.) взяв участь у різдвяному спецвипуску ігрового шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже 25 грудня о 20:00. За лаштунками він розповів, як готується до новорічних свят.

У мене з подарунками завжди класика – все в останній момент! – сміючись розповідає Позитив. – Наприклад, з командою ми граємо в «Таємного Санту» і на фінальному концерті року обмінюємось подарунками. Зазвичай не робимо віш-листи. Ідеї народжуються інтуїтивно або з якихось внутрішніх жартів. Взагалі, я люблю дарувати щось, що викликає емоцію. Часто просто уважно слухаю, що людина згадує в розмовах, чим захоплюється, що їй подобається саме зараз. Бувають, звісно, конкретні побажання. Тоді все просто: без зайвих роздумів купую те, що людині точно зайде.

Співак POSITIFF / Пресслужба Нового каналу

Але Олексій зізнається, що найскладніше в цьому процесі – стриматись і не проговоритися про подарунок до свята.

Скажу чесно, я погано тримаю секрети– або палюсь, або дарую раніше часу, – говорить артист. – А от у свій бік більше люблю сюрпризи. Бо все, що мені реально потрібно або хочеться, я зазвичай купую собі сам.

Та якщо ви все ж не уявляєте, що подарувати людині, то ловіть лайфхак від Олексія!

Якщо говорити про ідеальні подарунки до свят, для мене це річ, пов’язана з новим досвідом. Книга, щось для нової навички, якась головоломка, сертифікат, щоб зробити щось своїми руками: гончарство, живопис. Або абонемент на заняття, з якими хочеться зайти в новий рік: спорт, танці, масажі. Ну, або ж якась повна дурістіка – просто щоб у новорічну ніч у щось пограти й посміятися!

