Наречена визволеного захисника "Азовсталі" розповіла про трагічну втрату дитини

У шоу «Вечір з Україною» каналу «Україна», ведучі Олексій Суханов та Володимир Остапчук пообіцяли нареченій, визволеного з полону захисника «Азовсталі», втілити її мрію, якій завадила війна.

Аліна наприкінці минулого року отримала пропозицію руки та серця від свого коханого Володимира. Пара збиралася одружитися навесні, але у лютому чоловіка призвали захищати батьківщину. Володимир став одним з «Азовців» , яких визволили днями з полону.

Він схуднув на кілограмів 15, наче за часів Голодомору. У нього пошкоджені легені та неправильно зрослася рука, треба робити операцію, – говорить Аліна, яка вже встигла поспілкуватися з коханим за допомогою відеозв’язку. – Володимир завжди захоплювався хлопцями з полку «Азов», тому що вони мужні та ідейні. До них було дуже складно потрапити на службу, але Володимир зробив це з першого разу.

Фото: youtube.com/channel/UCG9ZExF8r5J0TNWUq84akpw

Аліна розповіла, що збиралася заміж за Володимира і навіть купила весільну сукню, але окупанти в Маріуполі вкрали її. Сама дівчина перебувала у місті до 12 травня.

24-го лютого Володимира забрали, я сказала: «Ти розумієш, що можеш не повернутися?», він сказав: «Скоріш за все так і буде». Я була у Маріуполі до середини травня. Вірила, що відіб’ють, але 18 березня поїхати можливості вже не було, стояли танки та гатили по всіх домах. Я тільки дізналася, що вагітна. З середини квітня хотіла виїхати, але потрібна була фільтрація. Якась жінка мене здала, і мене повезли до Донецьку на фільтрацію. Я там була два тижні. Через стрес, погане харчування я втратила дитину. Володимир не знав, що я вагітна була, я йому розповім все за більш сприятливих обставин, – поділилася Аліна і додала, що зараз її наречений у лікарні та сподівається на краще.

Ведучий шоу «Вечір з Україною» Володимир Остапчук пообіцяв Аліні, що проведе її весілля безкоштовно, а Олексій Суханов запевнив, що подарує дівчині нову весільну сукню.

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