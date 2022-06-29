Анна Саліванчук розповіла, що її дратує більш за все у поведінці дітей
29 июня 2022 16:00
Акторка Анна Саліванчук
instagram.com/salivanchuk.anna
Акторка Анна Саліванчук поділилася своїми методами виховання дітей.
Анна Саліванчук та її чоловік виконавчий продюсер студії «Квартал-95» Олександр Божков, виховують двох синів. За словами зірки, вона підтримує дисципліну у вихованні дітей.
Якщо порівнювати з моїми знайомими, то я дуже строга мама. Я не дозволяю нічого більше, ніж потрібно. Але, якщо порівнювати з чоловіком, то він тільки прийшов – всі одразу тихо, що тато сказав, те ми і робимо. А мені вже трошки можна на голову сісти. А бабуся так зовсім все дозволяє, бабуся найкраща у нас, - поділилася акторка і додала, що фізичне покарання до дітей ніколи не застосовує. - Для мене це взагалі неможливо. Хоча тато інколи може старшому дати стусана, коли він не слухається. Я дуже не люблю, коли клянчать діти. Вони можуть годинами щось просити. Для мене - це просто жах. Я зразу кажу: «До своєї кімнати, закрив двері, і щоб я тебе не чула». Він може верещати. Я не буду підходити, у мене серце буде краятися, я можу поплакати від цього. Але я не підійду, поки він не зупиниться. Поки сам не зрозуміє, що він неправий, не спуститься і скаже: «Мамо, ти знаєш, я подумав, я був неправий». Якщо мене не просити, я йому дам і мультик, і цукерку, і все.
Акторка Анна Саліванчук з дітьми / instagram.com/salivanchuk.anna
Читайте такжеЗахисник Харківщини, який прямо зараз на передовій, розповів Соломії Вітвіцькій про найбільші потребиСаліванчук зізналася, що дітей своїх виховує в абсолютній любові.
Любіть своїх дітей і говоріть про це кожен Божий день. Вірте в те, що вони генії, навіть, якщо вони ще нічого не зробили. Віра в дитину – це 100% того, що з нею точно щось хороше буде, і вона виросте людиною, - порадила зірка в ефірі програми «Зірковий шлях» телеканалу «Україна».
Нагадаємо,