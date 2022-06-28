Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого

28 июня 2022 11:10 Туренко Андрей
Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого
Телеведуча Надія Матвєєва
Пресслужба каналу СТБ

25 червня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов п’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу особистими таємницями поділилася телеведуча Надія Матвєєва.

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Ексклюзивне зізнання – хто коханий Надії Матвєєвої та які у нього стосунки з рідними ведучої – у великому відвертому інтерв’ю. 

Я знайома зі своїм коханим більше року. Він взагалі не публічна людина, не має жодного відношення до телебачення. За цей рік ми не тільки насолоджувались життям, але й проходимо через випробування – війну. Ми стали дуже близькими людьми, – поділилась Матвєєва.

Про знайомство Надії Матвєєвої з коханим

Нас познайомили на вечірці. Він не знав, хто я. Його навіть немає в соцмережах. Працює у сфері, близькій до медицини. Я не думала, що буду з цим чоловіком, бо у нас відчутна різниця у віці. Він молодший за мене на 20 років. Раніше я вважала, що якщо хлопець молодший – це табу у стосунках. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли почали жити разом. Так, це виклик для нас, але це – прекрасно!

Я відчула, що він – моя людина. Хоч він і молодший, але цікавий співрозмовник. Потім ми деякий час переписувалися, почали зустрічатися, і як-то кажуть «пішло-поїхало». Він захоплюється тим, яка я людина, яка я жінка. Все, що я не зроблю, він хвалить. 

Надія Матвєєва з коханим / Пресслужба каналу СТБ

Про знайомство з сином та мамою

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Це сталося ще до війни. Але коли наші стосунки перейшли на новий етап, і ми почали жити разом, ставлення змінилося. Мама і син його не дуже сприймають. Я тепер не тільки їм належу. У мого хлопця є діти. Але я люблю цього чоловіка, і нам дуже добре разом. Багато пар в часи війни ламаються, а ми, навпаки, стаємо близькими… 

Нагадаємо, 

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