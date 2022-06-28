Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого
25 червня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов п’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу особистими таємницями поділилася телеведуча Надія Матвєєва.
Я знайома зі своїм коханим більше року. Він взагалі не публічна людина, не має жодного відношення до телебачення. За цей рік ми не тільки насолоджувались життям, але й проходимо через випробування – війну. Ми стали дуже близькими людьми, – поділилась Матвєєва.
Про знайомство Надії Матвєєвої з коханим
Нас познайомили на вечірці. Він не знав, хто я. Його навіть немає в соцмережах. Працює у сфері, близькій до медицини. Я не думала, що буду з цим чоловіком, бо у нас відчутна різниця у віці. Він молодший за мене на 20 років. Раніше я вважала, що якщо хлопець молодший – це табу у стосунках. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли почали жити разом. Так, це виклик для нас, але це – прекрасно!
Я відчула, що він – моя людина. Хоч він і молодший, але цікавий співрозмовник. Потім ми деякий час переписувалися, почали зустрічатися, і як-то кажуть «пішло-поїхало». Він захоплюється тим, яка я людина, яка я жінка. Все, що я не зроблю, він хвалить.
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