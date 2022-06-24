Макс Чмерковський: Моя дружина Пета стає схожою на українську дівчину

24 июня 2022 12:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Чмерковський: Моя дружина Пета стає схожою на українську дівчину
Танцівник Макс Чмерковський з дружиною Петою
instagram.com/petamurgatroyd

Відверто про особисте розповів відомий хореограф, екс-Холостяк, суддя танцювальних шоу – Макс Чмерковський.

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Минулої суботи в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі вийшов 4 випуск нового проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Про різний менталітет з дружиною, непорозуміння та найважливіше у подружньому житті – у великому інтерв’ю Макса Чмерковського.

Ми з дружиною намагаємось бути командою, разом приймати рішення. Так, кожен займається своєю справою, але, наприклад, виховання сина – наша спільна задача. Нема такого: ось я сказав, вдарив по столу – значить так і буде. Ні, для нас важливе взаєморозуміння, – розповів Макс. – Моя дружина – австралійка. Там, звідки вона – тиша, океан і спокій… Я ж українець, з Одеси. Під час розмови з татом ми поводимось емоційно, жестикулюємо. Піта ж часом думає що підвищений тон свідчить про те, що ми сваримось. А це просто наша манера спілкування (усміхається). Проте через роки спільного життя, мені здається, що Піта стає схожою на українську дівчину, а я – на австралійського хлопчину. Вона мене трішки заспокоює своєю присутністю.

Танцівник Макс Чмерковський з дружиною Петою / instagram.com/petamurgatroyd

Особливою подією для Макса було народження сина. Хореограф запевнив, що не змушуватиме Шая бути танцівником, якщо той сам не захоче. Зараз хлопчик всесторонньо розвивається. І танці – це один із способів становлення особистості.

У своєму синові хореограф хотів би бачити поєднання одеського гумору та виваженості. Макс зізнався, що завжди мріяв стати батьком. І на одному малюкові подружжя не хоче зупинятися.

Нагадаємо,

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