Макс Чмерковський: Моя дружина Пета стає схожою на українську дівчину
Відверто про особисте розповів відомий хореограф, екс-Холостяк, суддя танцювальних шоу – Макс Чмерковський.
Ми з дружиною намагаємось бути командою, разом приймати рішення. Так, кожен займається своєю справою, але, наприклад, виховання сина – наша спільна задача. Нема такого: ось я сказав, вдарив по столу – значить так і буде. Ні, для нас важливе взаєморозуміння, – розповів Макс. – Моя дружина – австралійка. Там, звідки вона – тиша, океан і спокій… Я ж українець, з Одеси. Під час розмови з татом ми поводимось емоційно, жестикулюємо. Піта ж часом думає що підвищений тон свідчить про те, що ми сваримось. А це просто наша манера спілкування (усміхається). Проте через роки спільного життя, мені здається, що Піта стає схожою на українську дівчину, а я – на австралійського хлопчину. Вона мене трішки заспокоює своєю присутністю.
Особливою подією для Макса було народження сина. Хореограф запевнив, що не змушуватиме Шая бути танцівником, якщо той сам не захоче. Зараз хлопчик всесторонньо розвивається. І танці – це один із способів становлення особистості.
У своєму синові хореограф хотів би бачити поєднання одеського гумору та виваженості. Макс зізнався, що завжди мріяв стати батьком. І на одному малюкові подружжя не хоче зупинятися.
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