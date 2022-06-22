Дружина Макса Чмерковського втретє втратила дитину

22 июня 2022 13:51 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дружина Макса Чмерковського втретє втратила дитину
Танцівник Макс Чмерковський з дружиною Петою
instagram.com/petamurgatroyd

Макс Чмерковський зізнався, що у його дружини Пети Маргатройд стався викидень.

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Дружина екс-холостяка і судді проекту "Танці з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд в інтерв'ю журналу People поділилася особистою історією. Жінка розповіла, як вона втратила дитину в той час, коли чоловіка не було поруч.

Макс Чмерковський в 2021 році знаходився в Україні і був суддею шоу "Танці з зірками", а його дружина потрапила до лікарні з коронавірусом. Коли Пету госпіталізували до клініки, вона подзвонила чоловіку, і в той час їх розмову перебив лікар, який повідомив жінці, що вона вагітна... була... і на жаль втратила дитину.

Я взагалі не підозрювала, що була вагітна… В мене не було можливості відчути це радісне "Я знову вагітна". Я відчула лише "Ви втратили дитину", – розповіла в інтерв'ю Пета.

Макс Чмерковський зустрівся з дружиною / instagram.com/petamurgatroyd

Макс почув, що його кохана втратила дитину, і для нього це було великим ударом. особливо, коли ти не поруч і не можеш підтримати дружину.

Не бути там із нею – божевілля. Це змушує почуватися безпорадним, – сказав Макс Чмерковський.

Пара зізналася, що це вже третій викидень. Наразі Пета і Макс працюють із командою лікарів-репродуктологів і  і варіантами ЕКЗ, і не втрачають надії, що зможуть народити другу дитину. Адже пара давно мріє, щоб у їх сина Шайя Олександра народився братик чи сестричка.

Макс Чмерковський з дружиною і сином / instagram.com/petamurgatroyd

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