Макс Чмерковський розповів, чи повернеться в Україну після війни
17 июня 2022 15:00
Танцівник Макс Чмерковський
instagram.com/maksimc
Танцівник Макс Чмерковський розповів, чи втомилася Америка від війни в Україні.
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Після пандемії і так багато чого не вистачало, а тут ще одразу розпочалася війна. Порушена логістика, проблеми з паливом – це все відчутно одразу. Глобально люди зараз відчувають фінансово проблеми на ринку, по’вязані з українською та російською продукцією. Тому людина, у якої болить серце, яка не може дивитися репортажі з жахами з Бучі та інші трагедії українців, вона дала раз тисячу доларів, другий, а потім сидить і не знає, як зібрати гроші собі на оренду квартири, тому вона вимушена пригальмувати з благодійністю. Тож ми намагаємося залучити, як найбільше людей, які б віддали менше фінансово, щоб для них це не було так відчутно. Люди втомилися, вони мають свої проблеми і їх можна зрозуміти. Але я бачу у когось проблеми більш серйозні», - говорить танцівник журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Танцівник Макс Чмерковський / instagram.com/maksimc
Вважаю, коли все закінчиться, використавши всі ресурси та допомогу, яка йде зі всієї земної кулі, дружбу нову зі всіма народами, тому що вся планета знає, що таке Україна, хто такі українці, тоді Україна стане одним з глобальних лідерів. Я і зараз пишаюсь українцями, але я не дочекаюсь, коли буду пишатися Києвом, Маріуполем, Херсоном та іншими містами, які ставатимуть культурними центрами планети, - поділився Чмерковський.
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