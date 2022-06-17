Заступник командира одного з підрозділів 93-ї бригади розповів про службу з загиблим 24-річним Романом Ратушним

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» нещадно нищить окупантів. Військові ведуть боротьбу на Ізюмському напрямку. Ексклюзивно до «Сніданку з 1+1» з передової доєднався Олександр Сосновський.

Олександр Сосновський – заступник командира одного з підрозділів бригади. За словами командира, між собою захисники називають вторгнення 24 лютого «другою війною», для них перша почалась ще у 2014 році. Масштаби війни 2022 року вразили навіть загартованих війною бійців. Щодо нинішньої ситуації на Ізюмському напрямку, сам Сосовський називає її «стабільно – нестабільною».

Є постійна інтенсивність артилерійських обстрілів, істоти з тієї сторони, назвати інакше не можу, дійсно бояться нас. Тому артилерія працює не затихаючи і вдень, і вночі… Кожен українець розуміє, що нам технічних засобів дійсно не вистачає. Ми на них дуже чекаємо. Але самої техніки нам буде замало, потрібно буде опанувати цю техніку достатньо швидко. Ми сподіваємось, що зможемо швидко її використати в правильному напрямку, – заявив Сосовський.

Заступник командира одного з підрозділів бригади Олександр Сосовський/ фото: facebook.com/sosovskyy

Дев’ятого червня у бою під Ізюмом загинув відомий активіст і розвідник 93-ої бригади «Холодний яр» Роман Ратушний. Як розповів заступник командира, Роман був у його підрозділі, тому вони спілкувались майже щодня.

Роман загинув під час виконання бойового завдання. Він був безпосередньо у нашому підрозділі і я з ним перетинався майже щодня. Якщо ми не бачились, то підтримували зв'язок у Signal чи WhatsApp. Це була дійсно дуже світла та крута людина. Я спостерігав, як за 1,5 місяця він візуально та внутрішньо постаршав на 10-15 років, – розповів Олександр.

Роман Ратушний/ фото: facebook.com/ratushnyi.r

До 24 лютого Сосовський разом з військовими побратимами вів розмову щодо можливого повномасштабного вторгнення росії. Вони навіть мали невеличкий план, яким чином доберуться до підрозділів, тому що бажали повернутись знову до лав 93-ої бригади, у складі якої воювали на сході України. За словами Олександра, наразі військові бажають зробити свою справу, важливо, щоб більше їх повернулись додому живими. Далі хтось залишиться у лавах ЗСУ, а хтось повернеться до цивільного життя – проте це буде у майбутньому.

Українці активно залучаються до допомоги військовим і з’ясовують, чого їм не вистачає на фронті. Зі свого боку Сосовський попросив цю ініціативність поставити на паузу та зазначив:

На даний момент нам вистачає усього на 99%. Тим більше ми в таких умовах знаходимось, що можемо терпіти. Ми не знаємо, скільки ця війна продовжуватиметься і коли нам ця допомога стане необхідною: завтра чи післязавтра. Інколи варто взяти паузу і не витрачати всі кошти чи весь ресурс тут і зараз.

Щодо спеки та погодніх умов, які наразі спіткають військових, Олександр говорить, що до цього вони з хлопцями давно звикли і високі температури для них не страшні. Більше хвилюються про появу польових мишей.

Скоро з’являться миші, сотнями, тисячами. Це додаткова проблема. Поля засіяні, вкриті мінами, снарядами, тобто їх ніхто не обробляє. Будуть ночувати разом з нами в окопах. Пам’ятаю, як в 2015-2016 роках це була велика проблема, тому що інколи миші під’їдали нігті, добиралась до вух. І ось такий буде мініворог, – пояснив Сосовський.

Заступник командира одного з підрозділів бригади Олександр Сосовський/ фото: facebook.com/sosovskyy

Також Олександр поділився своїми маленькими особистими мріями. Окрім перемоги, заступник командира назвав три бажання, перше з яких бути поруч зі своїм сином, якому завтра виповнюється п’ять років:

Хочеться брати безпосередню участь у його вихованні, поки я йому ще потрібний, бути біля нього поруч. Хочеться найшвидше закінчити тут справи та повернутись до цивільного життя. Друге – щоб нас гинуло нуль, а їх гинуло якомога більше. Тому що дійсно важко втрачати близьких людей по духу. Ще в Збройних Силах полюбляють поїсти, скажемо так. Я люблю моцарелу, інколи хочеться моцарели з оливковою олією.

Зі свого боку ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс заявила, що дуже пишається хлопцями з 93-ї бригади, які зараз захищають її рідний край – Харківщину. Говорить, що вони для неї наче рідні люди, хоча фактично вона з ними не знайома, проте переживає як за своїх. І побажала, аби янголи-охоронці берегли їх.

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