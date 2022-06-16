Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни за неймовірну суму

16 июня 2022 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни за неймовірну суму
Ведучий Сергій Притула
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Сергій Притула продовжує наближати перемогу України у війні з росією.

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Залізних пташок для ЗСУ скоро стане ще більше, адже відбувся черговий аукціон Благодійного фонду Сергія Притули разом з аукціонним домом «Дукат». 

Цього разу продали колекцію з десяти картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. Виручені кошти підуть на купівлю комплексів БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва.

Сергій Притула продав колекцію картин / Пресслужба Нового каналу

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Найдорожчим лотом стала картина Олександра Ройтбурда «Тривожна мандрівка». На аукціоні за неї виручили 17 тисяч доларів. За 16 тисяч доларів купили роботу Леся Подерв’янського «ВиПерДос», а за 15 тисяч – картину Владислава Шерешевського Smoke on the water.

Тривожна мандрівка / Пресслужба Нового каналу

ВиПерДос / Пресслужба Нового каналу

Хочу подякувати щиро всім, хто був з нами. Хочу подякувати щиро всім, хто придбав ці лоти. Хочу подякувати щиро всім, хто віддав ці лоти для аукціону, – підсумував Сергій Притула. – Нагадаю, що 100% зібраних коштів будуть перетворені на комплекси БПЛА «Валькірія». Загалом ми зібрали $79400. Звісно, це не зовсім стільки, скільки хотіли зібрати. Але це «чесна праця» (сміється). Насправді, це дуже хороший внесок! Фактично, сьогодні ми назбирали на перший великий транш. Тож спасибі всім, хто долучився!

Smoke on the water / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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новини війна особисте життя зірок Новий канал ЗСУ Сергій Притула аукціон

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