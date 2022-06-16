Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни за неймовірну суму
Ведучий Сергій Притула продовжує наближати перемогу України у війні з росією.
Цього разу продали колекцію з десяти картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. Виручені кошти підуть на купівлю комплексів БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва.
Хочу подякувати щиро всім, хто був з нами. Хочу подякувати щиро всім, хто придбав ці лоти. Хочу подякувати щиро всім, хто віддав ці лоти для аукціону, – підсумував Сергій Притула. – Нагадаю, що 100% зібраних коштів будуть перетворені на комплекси БПЛА «Валькірія». Загалом ми зібрали $79400. Звісно, це не зовсім стільки, скільки хотіли зібрати. Але це «чесна праця» (сміється). Насправді, це дуже хороший внесок! Фактично, сьогодні ми назбирали на перший великий транш. Тож спасибі всім, хто долучився!
Нагадаємо,