Сергій Притула оголосив новий аукціон для допомоги ЗСУ: 10 картин про російсько-українську війну
Виручені кошти будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 БПЛА (безпілотний літальний апарат) українського виробництва «Валькірія».
На кону – колекція картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни.
Десять робіт сучасних українських художників можуть опинитись у вашій колекції, – каже Сергій Притула. – А ми зі свого боку можемо поповнити скарбничку нашого волонтерського Фонду на майже мільйон доларів. У нас дуже шляхетна мета. Бо за ці гроші ми хочемо забезпечити ЗСУ комплексами БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва у кількості 50 одиниць. Якщо ви долучитесь – це буде суперкруто! Ще раз акцентую увагу, що 100% коштів, які ми виручимо з цього аукціону, підуть на забезпечення потреб військових.
Важливо, що всі роботи з колекції – це дарунок художника чи колекціонера, або ж родини художника, – повідомляють організатори – аукціонний дім «Дукат». – Це дозволяє перерахувати виручені кошти у Благодійний фонд Сергія Притули для придбання допомоги військовим на півдні та сході України. Будь-яка людина може взяти участь у торгах та запропонувати суму, за яку вона готова придбати картину. Можна продати й усю колекцію в одні руки. Мінімальна оцінена вартість всієї колекції – 300 тисяч доларів. Та кожна з робіт має стартову ціну.
Аукціон пройде 8-15 червня 2022 року. Фінал відбудеться увечері 15 червня в прямому ефірі у соцмережах Сергія Притули та Благодійного фонду Сергія Притули.
Посилання на колекцію картин аукціону: http://dukat-art.com/ua/auctions/blagodijnij-aukcion-2
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