Тоня Матвієнко розповіла, чому евакуювалася у Португалію без мами
8 июня 2022 10:00
Співачка Тоня Матвієнко
instagram.com/tonya_matvienko
Співачка Тоня Матвієнко розповіла, як допомагала українцям з Португалії.
Тоня Матвієнко виїхала з Києва 25 лютого. За словами співачки, вона дуже переживала за своїх дітей, тож коли родичі з Португалії покликали її до себе, погодилася.
Я не знала, що робити. Гроші знімали в банкоматах. Ми чомусь побігли купувати їжі багато, ліки. Я себе ще спокійно почувала. Потім я почала часто плакати. Я спала по 4 години, і взагалі таке було безсоння. Постійно в телефоні новини читала, не могла. Я не могла дитиною навіть займатися. У мене був шок, стрес А на вечір я прийняла рішення, що я виїжджаю з Києва. Мама сказала: «Я не поїду, залишаюся». Я бачила, що її не переконаєш, а мені треба було їхати. Тому що переживала дуже за себе і за своїх дітей. І Арсен був зі мною, він мене довіз в Яремче і поїхав назад у Київ, - говорить артистка журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Тоня Матвієнко з мамою / instagram.com/tonya_matvienko
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Я, коли приїхала в Португалію, жила на острові Терсейра. Там, до речі, дуже мало українців. Спочатку треба було трішки заспокоїться. Потім згадала, що я співачка, хочу щось робити, ми пішли до мера міста, і запропонувала зробити благодійний концерт. У них є маленька оперета, і мені сказали, що я перша українка, яка в цій залі виступала. Ми збирали гроші. До речі, в залі було навіть більше португальців, ніж українців. Ідеш по острову, і все в жовто-блакитних прапорах, на вікнах наклеєні дитячі малюнки. Це неймовірно. У Лісабоні, де ми ночували, так само діти написали: «Ласкаво просимо, українці». Мурахи по шкірі. Такий жовто-блакитний коридор був у мене. І на острові я зрозуміла, що свою місію виконала, треба рухатись далі, і вже мама була на той момент у Німеччині, каже: «Я роблю благодійний концерт, приїжджай». Зараз я знаходжусь з мамою у Німеччині, - розповіла співачка.
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