Маріуполь – на межі епідемії холери: мор риби, збільшення смертності населення, окупанти блокують евакуації людей
Маріуполь на межі карантину через загрозу поширення холери. Близько тижня тому окупаційна влада закрила місто на в’їзд та виїзд.
Місто зачинене вже десь тиждень. І пішли розмови в колі окупаційного керівництва, що подальше закриття буде відбуватись через загрозу спалаху епідемії, вже слово «холера» звучить в місті. Окрім того, є інформація, що в Ростові-на-Дону росіяни готують окреме інфекційне відділення, зачищають його від хворих для того, щоб приймати власних військових на випадок виникнення холери в Маріуполі, – зазначив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, у місті вже спостерігається мор риби та збільшення смертності місцевого населення і, можливо, вже якась хвороба почалась. Самі ж окупанти ніяких протиепідеміологічних заходів не вживають. Проте Андрющенко наголосив, що є заходи, які самостійно можуть виконувати люди.
В першу чергу, треба утриматись від купання в морі, як це не складно. Бо море – це один з найосновніших джерел-постачальників отрути. По-друге, треба обережно ставитись до джерел питної води, які є по місту, включаючи приватні колодязі, оскільки вся отрута через гноїння сміття, тіл загиблих – вона вже точно дренувала в джерела води і її не треба вживати, якщо не кип’ятити попередньо, – прокоментував радник.
Зараз у Маріуполі залишається 150 тисяч місцевих жителів. Чи є надія їм евакуюватись, Андрющенко відповів:
На територію, підконтрольну Україні – на жаль, ні. На сьогодні, цей виїзд фактично зачинено і дуже щільно. Виїхати з міста без перепустки окупаційної влади неможливо, а людям не дають перепустки за межі міста та Маріупольського району. Дивна ситуація, що навіть на окуповану територію не можна виїхати. Лише частково відкритий коридор в росію, але посилюються фільтраційні заходи, вони анонсують, що продовжують шукати АЗОВ та націоналістів, до яких відносяться усі, хто не поділяє думок окупантів.
На жаль, у Маріуполі працюють і шахрайські схеми, коли у місцевих беруть гроші, обіцяють евакуювати з міста і люди просто зникають. Одні з шахраїв навіть спеціально використовували ім’я Андрющенка та розповсюджували інформацію про псевдоевакуацію за 2500 гривень з людини. Радник очільника міста просить співпрацювати по евакуації тільки з перевіреними людьми, спілкуватись зі знайомими, які вже покинули місто та можуть надати дійсні контакти. Проте нагадує: наразі евакуація з Маріуполя неможлива.
За даними місцевої влади, на територію росії вже депортовано близько 45-47 тисяч жителів і цей процес не зупиняється. З них близько 200 дітей, які після повномасштабного вторгнення стали сиротами.
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