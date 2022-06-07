Маріуполь – на межі епідемії холери: мор риби, збільшення смертності населення, окупанти блокують евакуації людей

Маріуполь на межі карантину через загрозу поширення холери. Близько тижня тому окупаційна влада закрила місто на в’їзд та виїзд.

Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко. Загроза холери вже оцінюється як висока не тільки Всесвітньою організацією охорони здоров’я, але й самимb окупантами. За його словами, росіяни починають підготовку до можливої епідемії, проте не в самому Маріуполі.

Місто зачинене вже десь тиждень. І пішли розмови в колі окупаційного керівництва, що подальше закриття буде відбуватись через загрозу спалаху епідемії, вже слово «холера» звучить в місті. Окрім того, є інформація, що в Ростові-на-Дону росіяни готують окреме інфекційне відділення, зачищають його від хворих для того, щоб приймати власних військових на випадок виникнення холери в Маріуполі, – зазначив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко/ фото: instagram.com/petpavan

За словами радника міського голови Маріуполя, у місті вже спостерігається мор риби та збільшення смертності місцевого населення і, можливо, вже якась хвороба почалась. Самі ж окупанти ніяких протиепідеміологічних заходів не вживають. Проте Андрющенко наголосив, що є заходи, які самостійно можуть виконувати люди.

В першу чергу, треба утриматись від купання в морі, як це не складно. Бо море – це один з найосновніших джерел-постачальників отрути. По-друге, треба обережно ставитись до джерел питної води, які є по місту, включаючи приватні колодязі, оскільки вся отрута через гноїння сміття, тіл загиблих – вона вже точно дренувала в джерела води і її не треба вживати, якщо не кип’ятити попередньо, – прокоментував радник.

Наразі місцевим жителям неможливо підтримувати гігієну навіть на побутовому рівні. Проте самі окупанти беруть воду з річок, використовують її для поливання клумб і роблять гарну картинку для пропагандистського телебачення, наче у місті все добре. Окупанти намагались подати воду до Приморського району міста, проте потік води рве труби, через що містом вирують «фонтани», які також розносять хвороботворні мікроби.

Зараз у Маріуполі залишається 150 тисяч місцевих жителів. Чи є надія їм евакуюватись, Андрющенко відповів:

На територію, підконтрольну Україні – на жаль, ні. На сьогодні, цей виїзд фактично зачинено і дуже щільно. Виїхати з міста без перепустки окупаційної влади неможливо, а людям не дають перепустки за межі міста та Маріупольського району. Дивна ситуація, що навіть на окуповану територію не можна виїхати. Лише частково відкритий коридор в росію, але посилюються фільтраційні заходи, вони анонсують, що продовжують шукати АЗОВ та націоналістів, до яких відносяться усі, хто не поділяє думок окупантів.

Пресслужба каналу 1+1

На жаль, у Маріуполі працюють і шахрайські схеми, коли у місцевих беруть гроші, обіцяють евакуювати з міста і люди просто зникають. Одні з шахраїв навіть спеціально використовували ім’я Андрющенка та розповсюджували інформацію про псевдоевакуацію за 2500 гривень з людини. Радник очільника міста просить співпрацювати по евакуації тільки з перевіреними людьми, спілкуватись зі знайомими, які вже покинули місто та можуть надати дійсні контакти. Проте нагадує: наразі евакуація з Маріуполя неможлива.

За даними місцевої влади, на територію росії вже депортовано близько 45-47 тисяч жителів і цей процес не зупиняється. З них близько 200 дітей, які після повномасштабного вторгнення стали сиротами.

Нагадаємо,