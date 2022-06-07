Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про підготовку до бойових дій на Донбасі
7 июня 2022 12:00
Актор Максим Девізоров
пресс-служба Нового канала
На початку повномасштабного наступу росії на Україну актор Максим Девізоров взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини.
Максим Девізоров залишив театральну сцену та знімальні майданчики і вступив до сил ТрО ЗСУ.
Тепер Максим боронить Батьківщину від загарбників.
Як, напевно, в кожного українця, моя душа боліла через те, що відбувається на території нашої країни. Я не міг лишатися осторонь, — розповів Максим у соціальному проекті «Життя під час війни». — З перших днів повномасштабної війни поривався записатися до територіальної оборони, приходив до військкомату. Але мені завжди казали: «Почекайте, ми поки що беремо лише людей із бойовим досвідом». Довелося трішечки почекати, та мене все ж таки взяли до ТрО ЗСУ.
пресс-служба Нового канала
Наразі я ще не маю бойового досвіду, безпосередньо в бойових діях участі не брав. Це все доведеться ще пізнати, — додав актор. — Страх є завжди, але що краще ти підготовлений, то простіше буде з ним впоратися, за необхідності врятувати своє життя та життя побратима. Тому цей час ми проводимо з користю – опановуємо нову для нас військову справу.
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