Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про підготовку до бойових дій на Донбасі Туренко Андрей

Актор Максим Девізоров пресс-служба Нового канала

На початку повномасштабного наступу росії на Україну актор Максим Девізоров взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини.