Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про підготовку до бойових дій на Донбасі

7 июня 2022 12:00 Туренко Андрей
Зірка
Актор Максим Девізоров
пресс-служба Нового канала

На початку повномасштабного наступу росії на Україну актор Максим Девізоров взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини.

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Війна так чи інакше вплинула на життя кожного українця. У когось змінилися звички та розпорядок дня, а у когось життя перевернулося з ніг на голову. Так, актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Максим Девізоров залишив театральну сцену та знімальні майданчики і вступив до сил ТрО ЗСУ. 

Тепер Максим боронить Батьківщину від загарбників.

Як, напевно, в кожного українця, моя душа боліла через те, що відбувається на території нашої країни. Я не міг лишатися осторонь, — розповів Максим у соціальному проекті «Життя під час війни». — З перших днів повномасштабної війни поривався записатися до територіальної оборони, приходив до військкомату. Але мені завжди казали: «Почекайте, ми поки що беремо лише людей із бойовим досвідом». Довелося трішечки почекати, та мене все ж таки взяли до ТрО ЗСУ.

пресс-служба Нового канала

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Зараз Девізоров разом із побратимами виконує завдання на Донеччині. Але найважче — попереду.

Наразі я ще не маю бойового досвіду, безпосередньо в бойових діях участі не брав. Це все доведеться ще пізнати, — додав актор. — Страх є завжди, але що краще ти підготовлений, то простіше буде з ним впоратися, за необхідності врятувати своє життя та життя побратима. Тому цей час ми проводимо з користю – опановуємо нову для нас військову справу.

Нагадаємо, 

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