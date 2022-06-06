Наталія Могилевська надихнула молоду матусю на патріотичне тату – фото

Наталія Могилевська днями поділилася на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм історією, яку випадково дізналася від майстра тату.

Нова пісня співачки Наталії Могилевської «Я вдома» надихнула дівчину із Дніпра, маму трьох діточок, на патріотичне тату.

«Вільна та непокірна.

Душа - рвана та сильна.

Я вдома, попри біль і втому», – саме такий надпис зробила Валерія на своєї руці.

Тату дівчини/ фото: instagram.com/tatyana_gorobec_

Дівчина нещодавно стала мамою, коли почалась війна її дитині був лише місяць. Не дивлячись на це, вона залишилась в Україні в рідному місті Дніпрі.

Валерія дуже хотіла собі патріотичне тату, але ми все не могли з нею обрати підходяще, а коли вийшла пісня «Я вдома», слова якої повністю описують ситуацію і біль, а від кожного рядка йдуть мурашки по шкірі... рішення було прийнято моментально, – коментує майстер тату Тетяна.

Нагадаємо, що Наталія Могилевська в День Києва зворушила українців прем’єрою пісні та кліпу «Я вдома», який зняла у зруйнованих російськими окупантами містах на Київщині – Бучі, Ірпені та Бородянці. Подивитися кліп ви можете за посиланням.

Нагадаємо,