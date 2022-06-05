Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй діти Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведуча Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розчулилась, розповідаючи про малюків з різних куточків України, з якими вона щодня спілкується.