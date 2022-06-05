Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй діти

Эксклюзив 5 июня 2022 23:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй діти
Ведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розчулилась, розповідаючи про малюків з різних куточків України, з якими вона щодня спілкується.

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Чужих дітей не буває. В цьому Леся Нікітюк переконалася після повномасштабного наступу росії на Україну, коли організувала прихисток для сімей переселенців у Хмельницькій області. Щодня ведуча Нового каналу спілкується з малечею, яка змогла вирватися з гарячих точок, та насилу стримує сльози.

Першого червня у багатьох країнах відзначали День захисту дітей. Сьогодні, на жаль, це звучить, як День захисту дітей від російської агресії… Наші діти вмить подорослішали. Наші діти побачили зло на власні очі, про яке читали лише в казках. Але вони точно знають, що добро завжди перемагає зло! – зазначила Леся.

Леся Нікітюк з дітьми / instagram.com/lesia_nikituk

Українські діти не тільки не втратили віру в краще, але й продовжують тішити дорослих. Лесі, наприклад, часто дарують при зустрічі малюнки, браслетики та печиво.

Наші діти – це майбутнє нашої країни. Коли дивлюся на вчинки маленьких українців, переконуюся, що майбутнє нашої країни в надійних руках. Бажаю усім дітям якомога довше залишатися в щасливому та безтурботному дитинстві! – додала Нікітюк.

Леся Нікітюк з малюнком від дитини / instagram.com/lesia_nikituk

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