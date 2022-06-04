Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ
4 июня 2022 19:38
Пес Патрон
Пресслужба Нового каналу
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк випустила третю гумористичну пісню, цього разу в колабі з легендою української естради.
Леся Нікітюк не перестала робити те, що виходить у неї найкраще – піднімати настрій українцям, який зараз їм дуже потрібен! Цього разу вона презентувала гумористичну пісню, записану в колабі з легендою української естради, володарем трьох золотих дисків відомим українським композитором, виконавцем і народним артистом України – Степаном Гігою. Це нова версія відомого хіта «Цей сон», в якій ведуча Нового каналу висміює росіян в їх же стилі.
Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу. Нова пісня – спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи, – сказала Леся. – Ця історія – для підняття морального духу українців. Ми сильні та обов’язково переможемо! І ця пісня заряджена на перемогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ – всі захисники та захисниці!
Співає Нікітюк про сон, який може стати реальністю завдяки українській армії. Автори тексту – Михайло Мартинюк, Андрій Головань і Олександр Іванов.