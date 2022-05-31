Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії

31 мая 2022 17:00 Туренко Андрей
Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії
Ведуча Леся Нікітюк
пресс-служба Нового канала

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів.

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Повномасштабна війна росії проти України триває не на одному фронті. Поки ЗСУ вибивають загарбників з наших територій, українці в тилу борються з росіянами за допомогою гумору. 

Наприклад, ведуча Леся Нікітюк випускає кумедні пісні, в яких висміює російську пропаганду та слабкі місця ворожої армії.

У перші дні війни я, як і всі, була дуже налякана — було зовсім не до жартів. Але коли росія почала показувати своїх військових, весь цей абсурд, вона не залишила вибору, — зізналася Леся. — Росіяни постійно дають привід посміятися – чого лишень варті їх штурмовик Чмоня і дерев’яні тротилові шашки. Для мене стало пріоритетом номер один висміювати абсурдні та дурні вчинки росіян. Абсурд — це один з видів існування теперішньої росії. А заяви про біологічну зброю, птахів, які переносять віруси, — це не просто абсурд. Це дно, цілковита нісенітниця. Тому ми вирішили довести цю тему до маразму і зробили пісню «Сіла птаха».

Ведуча Леся Нікітюк / пресс-служба Нового канала

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Лесину «Птаху» бурятські вчителі цілком серйозно почали показувати школярам, як справжнісінький доказ біологічної загрози. Та сама ведуча Нового каналу з цього лише вкотре посміялася.

Не знаю, що вони хотіли там вивчити. Але мені приємно, що мою творчість слухають так далеко, — сміється Нікітюк.

Нагадаємо, 

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