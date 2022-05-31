Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів.

Повномасштабна війна росії проти України триває не на одному фронті. Поки ЗСУ вибивають загарбників з наших територій, українці в тилу борються з росіянами за допомогою гумору.

Наприклад, ведуча Леся Нікітюк випускає кумедні пісні, в яких висміює російську пропаганду та слабкі місця ворожої армії.

У перші дні війни я, як і всі, була дуже налякана — було зовсім не до жартів. Але коли росія почала показувати своїх військових, весь цей абсурд, вона не залишила вибору, — зізналася Леся. — Росіяни постійно дають привід посміятися – чого лишень варті їх штурмовик Чмоня і дерев’яні тротилові шашки. Для мене стало пріоритетом номер один висміювати абсурдні та дурні вчинки росіян. Абсурд — це один з видів існування теперішньої росії. А заяви про біологічну зброю, птахів, які переносять віруси, — це не просто абсурд. Це дно, цілковита нісенітниця. Тому ми вирішили довести цю тему до маразму і зробили пісню «Сіла птаха».

Ведуча Леся Нікітюк / пресс-служба Нового канала

Лесину «Птаху» бурятські вчителі цілком серйозно почали показувати школярам, як справжнісінький доказ біологічної загрози. Та сама ведуча Нового каналу з цього лише вкотре посміялася.

Не знаю, що вони хотіли там вивчити. Але мені приємно, що мою творчість слухають так далеко, — сміється Нікітюк.

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