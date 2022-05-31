Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії
31 мая 2022 17:00
Ведуча Леся Нікітюк
пресс-служба Нового канала
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів.
Читайте такжеВедучий "Один за всіх" Сергій Костира – про волонтерство, спроби піти на фронт та російську пропагандуПовномасштабна війна росії проти України триває не на одному фронті. Поки ЗСУ вибивають загарбників з наших територій, українці в тилу борються з росіянами за допомогою гумору.
Наприклад, ведуча Леся Нікітюк випускає кумедні пісні, в яких висміює російську пропаганду та слабкі місця ворожої армії.
У перші дні війни я, як і всі, була дуже налякана — було зовсім не до жартів. Але коли росія почала показувати своїх військових, весь цей абсурд, вона не залишила вибору, — зізналася Леся. — Росіяни постійно дають привід посміятися – чого лишень варті їх штурмовик Чмоня і дерев’яні тротилові шашки. Для мене стало пріоритетом номер один висміювати абсурдні та дурні вчинки росіян. Абсурд — це один з видів існування теперішньої росії. А заяви про біологічну зброю, птахів, які переносять віруси, — це не просто абсурд. Це дно, цілковита нісенітниця. Тому ми вирішили довести цю тему до маразму і зробили пісню «Сіла птаха».
Ведуча Леся Нікітюк / пресс-служба Нового канала
Не знаю, що вони хотіли там вивчити. Але мені приємно, що мою творчість слухають так далеко, — сміється Нікітюк.
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