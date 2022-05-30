Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про своє весілля під час війни

30 мая 2022 13:15 Туренко Андрей
Зірка
Максим Девізоров з дружиною
пресс-служба Нового канала

Актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Максим Девізоров зізнався, що допомогло йому прийняти рішення одружитися під час війни.

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На початку повномасштабної війни росії проти України актор Максим Девізоров вступив до лав ЗСУ та вирушив у Донецьку область. Утім, це не завадило зірці серіалу «Перші ластівки» одружитися з коханою - акторкою Світланою Гордієнко. 

Заради цього його на день відпустили зі служби у Дніпро.

Прийняти це рішення мені допомогли почуття до Світлани, яку я дуже люблю. Війна, можливо, дещо прискорила події. Але ми й раніше говорили про те, що плануємо створити сім’ю, бачимо одне в одному батьків наших майбутніх дітей, - розповів Максим.

Максим Девізоров з дружиною / пресс-служба Нового канала

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На церемонію у РАЦСі Максим прийшов у військовій формі, а його дружина - у білій сукні в білизняному стилі. Образи молодят припали до душі українцям - їх фотографії облетіли всю країну.

Було несподівано, що наше весілля набуло такого розголосу. Ми, навпаки, планували, враховуючи всі обставини, зробити все скромненько. На розпису навіть не було батьків, - додав актор. - Вирішили, що свято влаштуємо вже після закінчення війни. А тут раптом усі почали вітати та радіти за нас! Це дуже приємно.

Нагадаємо, 

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