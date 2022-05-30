Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про своє весілля під час війни

Актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Максим Девізоров зізнався, що допомогло йому прийняти рішення одружитися під час війни.

На початку повномасштабної війни росії проти України актор Максим Девізоров вступив до лав ЗСУ та вирушив у Донецьку область. Утім, це не завадило зірці серіалу «Перші ластівки» одружитися з коханою - акторкою Світланою Гордієнко.

Заради цього його на день відпустили зі служби у Дніпро.

Прийняти це рішення мені допомогли почуття до Світлани, яку я дуже люблю. Війна, можливо, дещо прискорила події. Але ми й раніше говорили про те, що плануємо створити сім’ю, бачимо одне в одному батьків наших майбутніх дітей, - розповів Максим.

Максим Девізоров з дружиною / пресс-служба Нового канала

На церемонію у РАЦСі Максим прийшов у військовій формі, а його дружина - у білій сукні в білизняному стилі. Образи молодят припали до душі українцям - їх фотографії облетіли всю країну.

Було несподівано, що наше весілля набуло такого розголосу. Ми, навпаки, планували, враховуючи всі обставини, зробити все скромненько. На розпису навіть не було батьків, - додав актор. - Вирішили, що свято влаштуємо вже після закінчення війни. А тут раптом усі почали вітати та радіти за нас! Це дуже приємно.

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