Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про своє весілля під час війни
30 мая 2022 13:15
Максим Девізоров з дружиною
пресс-служба Нового канала
Актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Максим Девізоров зізнався, що допомогло йому прийняти рішення одружитися під час війни.
Читайте такжеОльга Кучер – про життя під час війни з 8-місячною дитиною, родичів у росії та війну з російською пропагандоюНа початку повномасштабної війни росії проти України актор Максим Девізоров вступив до лав ЗСУ та вирушив у Донецьку область. Утім, це не завадило зірці серіалу «Перші ластівки» одружитися з коханою - акторкою Світланою Гордієнко.
Заради цього його на день відпустили зі служби у Дніпро.
Прийняти це рішення мені допомогли почуття до Світлани, яку я дуже люблю. Війна, можливо, дещо прискорила події. Але ми й раніше говорили про те, що плануємо створити сім’ю, бачимо одне в одному батьків наших майбутніх дітей, - розповів Максим.
Максим Девізоров з дружиною / пресс-служба Нового канала
Було несподівано, що наше весілля набуло такого розголосу. Ми, навпаки, планували, враховуючи всі обставини, зробити все скромненько. На розпису навіть не було батьків, - додав актор. - Вирішили, що свято влаштуємо вже після закінчення війни. А тут раптом усі почали вітати та радіти за нас! Це дуже приємно.
Нагадаємо,